Horóscopo de hoy: día jueves 21 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blanca Suarez, 33; Glen Powell, 33; Matt Dallas, 39; Judge Judy Sheindlin, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención al detalle, evalúe las situaciones y no vacile. Depende de usted tomar decisiones que mejoren su vida y sus relaciones con los demás. Piense más y ponga más energía en las actividades que lo beneficien mental, emocional y físicamente. Esforzarse por dar lo mejor de sí mismo mejorará su estatus. No mezcle emociones con asuntos económicos o profesionales. Sus números son 4, 10, 18, 23, 32, 35, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es leal, innovador y divertido. Es inteligente y vibrante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): pasar tiempo con alguien a quien ama le levantará el ánimo. Un viaje de un día o una reunión le dará una perspectiva distinta de la vida, el amor y qué es posible. Considere un cambio de estilo de vida que alivie el estrés e incluya hacer algo que le dé alegría. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la terquedad emocional no lo ayudará a avanzar. Cuide sus responsabilidades, cumpla sus promesas y confíe sólo en aquellos que siempre han estado ahí para usted. No gaste en algo que no necesita. Cíñase a lo básico y practique la moderación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): habrá un trasfondo de información errónea que puede afectar su reputación. Sea honesto, o alguien lo interrogará hasta que diga la verdad. Es mejor no tentar a la suerte cuando se trata de la autoridad. Sea inteligente, disciplinado y preciso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): obtendrá la ayuda que necesita, pero eso tendrá un costo. Trate de manejar tanto como pueda por cuenta propia, y compensará el salirse del presupuesto. Quédese cerca de casa, y evitará una situación social que lo hará sentir incómodo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sufrirá una sacudida emocional por la crítica de alguien. Considere lo que se dice y si es constructivo y puede ayudarlo a mejorar. Trate de dar lo mejor de usted en lugar de dejar que la ira y el enojo tomen el mando. Ponga las cosas en claro y deslumbre a todos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una experiencia que encuentre lo ayudará a reconocer en quién puede confiar. Abrace un cambio que promete conciencia, respuestas y la oportunidad de mejorar su vida. Haga un presupuesto inteligentemente, y no sienta necesidad de pagar por los errores de alguien. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ocúpese personalmente de los asuntos urgentes. Si depende de otros, sufrirá una decepción. La buena salud lo ayudará a lograr la fuerza y la imagen que quiere presentar al mundo. Mantenga la cabeza en alto, y exhiba lo que tiene con orgullo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio de planes lo dejará en el limbo. No se lamente por algo que no puede cambiar; recoja los pedazos y proceda a hacer lo que mejor hace. Ponga sus planes en marcha, y no se detenga hasta llegar a su destino. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las decisiones y las jugadas emocionales lo harán retroceder. Cuando dude, deténgase y piense lo que está haciendo. Ponga su energía en sus responsabilidades y haga el mejor trabajo posible. La disciplina y el trabajo duro lo ayudarán a superar sus expectativas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense qué quiere lograr, luego siga adelante. Permitir que alguien perturbe sus planes o corte su impulso llevará a una derrota. Sea más listo que cualquiera que intente molestarlo. No muerda el anzuelo, proceda según lo planeado y tendrá éxito. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que lo dominen sus emociones o que las decisiones que tome alguien más le arruinen el día. Concéntrese en lo que quiere lograr y no se detenga hasta alcanzar su meta. La oportunidad y la ganancia económica están a su alcance. Apéguese al plan. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio en la forma en que se gana la vida lo llevará en una nueva dirección. Alguien cercano a usted le ofrecerá percepción acerca de las opciones, que quizás usted no haya considerado. Presente lo que tiene para ofrecer con algo interesante. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.