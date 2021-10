Horóscopo de hoy: día jueves 28 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nolan Gould, 23; Julia Roberts, 54; Bill Gates, 66; Annie Potts, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: organice sus pensamientos. Es importante comprender las ramificaciones de cada jugada que haga y cada decisión que tome. Adopte un enfoque positivo hacia la vida, el amor y la felicidad y eso lo ayudará a evitar quedar atrapado en un drama que desperdicie su tiempo y energía. Involúcrese en obtener experiencia, conocimiento y esperanza de un futuro mejor. No deje nada al azar; proteja su salud y su dinero. Sus números son 5, 12, 17, 28, 32, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es poderoso, franco e impredecible. Es servicial y despierto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): descanse, rejuvenezca y comience todo de nuevo. La forma en que maneje los eventos y actividades que son físicamente desafiantes afectará su bienestar emocional. Apunte a hacer lo que tranquilice su mente, no a causar agitación. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no eche la precaución por a borda. Sepa a qué se enfrenta y haga lo que sea necesario para mantenerse en la cima de su juego. La estabilidad, la consistencia y ajustarse a lo que es correcto y mejor para usted es el camino a seguir. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada al azar o sin hacer. Siga sus pasos hasta donde sea necesario para asegurarse de hacer las cosas bien. Confíe en usted y en los hechos que verifica. Su dedicación y lealtad lo ayudarán a avanzar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): depende de usted poner en marcha las cosas. No espere a que alguien lo gane en su propio juego. Tome una posición de liderazgo, lleve a cabo sus planes y busque lo que lo hace feliz. Realice un ajuste adecuado a su presupuesto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la paz en casa y cuando trate con sus compañeros. Un cambio que alguien haga puede no alinearse con sus planes, pero eso no significa que no deba seguir el camino que más le convenga a usted. Haga lo suyo y busque lo que le importa. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aumentarán los problemas de dinero si alguien lo presiona para que done a una causa que lo hace sentir incómodo. Tome la iniciativa y decline la oferta. Ponga su dinero en algo que lo beneficie directamente, como educación, equipo o ganar experiencia. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga tacto al tratar situaciones que tengan que ver con colegas o con alguien que puede hacer mella en su reputación, estatus o posición. Ofrezca una actitud positiva y optimista junto con generosidad, verdad y una mano de ayuda. Elija la paz sobre la discordia. Se alientan el romance y la pasión. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un debate perturbará una amistad o provocará una disputa familiar. Piense antes de compartir su punto de vista. Sea un buen oyente y podrá eludir una situación que puede llevar a un cambio que no será bueno para usted. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ajuste sus finanzas para ahorrar para algo singular. Construya su futuro sobre planes concretos y causará impresión en alguien que reconoce su experiencia y valora sus aportes. Una oportunidad económica financiará su lista de deseos. Se favorecen el romance y la superación personal. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una solicitud que ofrezca un asociado mayor no se alineará con su punto de vista. Tome el camino del éxito y encuentre un modo de incorporar lo viejo con lo nuevo. Su percepción y adaptabilidad ganarán favores y evitarán una disputa. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase alerta y esté dispuesto a acomodar a alguien a quien necesita de su lado. Un cambio puede no ser bienvenido, pero con unos pocos arreglos, encontrará la manera de obtener lo que quiere sin interferencias. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aflorarán las emociones por los gastos y responsabilidades compartidos. Cuide su parte justa, luego pase a tareas más agradables. Conéctese con alguien que pueda marcar la diferencia en su vida y en la forma en que vive. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.