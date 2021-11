Horóscopo de hoy: día sábado 20 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashley Fink, 35; Dan Byrd, 36; Joel McHale, 50; Bo Derek, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe lo que sucede a su alrededor y abrace los cambios que lo ayuden a reformular su rutina para adaptarla a su estilo de vida. Depende de usted comenzar a hacer cosas que le den tranquilidad. No permita que los demás lo empujen en una dirección que no se adecúe a sus necesidades. Deje ir seis cosas que ya no necesita ni quiere en su vida. Sus números son 6, 14, 18, 25, 33, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es voluntarioso, impulsivo y realiza cosas. Es perceptivo y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en algo que ayude a su comunidad. Su aporte llevará a una oportunidad inesperada. No corra riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. Una empresa conjunta será decepcionante. Un cambio de paisaje le levantará el ánimo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): abrace el cambio, siga la corriente y supere los obstáculos como un profesional. Use la experiencia, la intuición y la inteligencia y superará en astucia a cualquiera que intente tomar el control o desafiarlo. Se favorecen el beneficio personal y la superación personal. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a la verdad y haga preguntas si cree que alguien está reteniendo información. Las actividades educativas lo ayudarán a comprender los pormenores de algo que le interesa. Expanda su mente y descubrirá su nicho. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encuentre un modo de usar sus habilidades de modo diferente y se le ocurrirá un atajo que lo ayudará a adelantarse a su carga de trabajo. Inscríbase en algo singular y le dará el impulso que necesita para comenzar algo nuevo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): considere lo qué está sucediendo en su vecindario y exprese su opinión. La ira no resolverá nada, pero una sugerencia válida lo ayudará a ganar apoyo. Haga lo que pueda para mejorar su vida y el modo en que vive. Se favorece un cambio de estilo de vida. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle sus emociones. Cuando dude, sea un buen oyente y obtenga percepción. Una propuesta carecerá de algunas de las ventajas sugeridas por quien la presenta. Planee algo especial para usted y alguien a quien ama. Se alienta un gesto cariñoso. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no tome nada ni a nadie por sentado. Haga preguntas, investigue y aborde cualquier aspecto negativo que pueda ser un problema para usted. Sepa a qué se enfrenta y hallará un modo de contrarrestar cualquier rival o revés que encuentre. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): demasiado de cualquier cosa lo agobiará. Done las cosas que ya no usa. Adopte un enfoque estricto a ordenar su espacio y convertirlo en un santuario para algo que tiene significado o que lo aliente a seguir su corazón. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ocúpese de los asuntos pendientes. Se sentirá mejor cuando haya cumplido con sus responsabilidades y esté libre para hacer algo más agradable con alguien especial. Sea honesto acerca de su forma de pensar y descubrirá cuál es su posición. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): descarte cualquier idea de conseguir que las cosas hagan, si abarca demasiado. Evalúe a qué se enfrenta y apele a la gente con la que puede contar para que lo ayude. Compartir y cuidar preparará el escenario para un gran día. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): pase más tiempo en casa. Despeje un espacio que le permita hacer algo que le interese. Hágase cargo de los proyectos y delegue trabajos a la gente con la que quiere trabajar. Un enfoque minimalista le asegurará el ceñirse a su presupuesto. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no deje nada al azar cuando lidie con situaciones emocionales. No se involucre en habladurías ni olvide completar tramites administrativos importantes. Si quiere que su sueño se convierta en realidad, dé los pasos necesarios. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.