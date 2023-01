Horóscopo de hoy: día jueves 19 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Johnson East, 31; Drea de Matteo, 51; Katey Sagal, 69; Dolly Parton, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la vida simple, sea directo y haga arreglos para cambiar lo que ya no lo beneficia. Cíñase al guión, sea honesto acerca de lo que quiere y no gaste más de lo que su presupuesto le permite. Busque una forma alternativa de reducir costos o conseguir efectivo. Se recomienda encontrar un equilibrio entre el trabajo y el ocio, el gasto y el ahorro, y entre un estilo de vida saludable y la indulgencia excesiva. Sus números son 8, 15, 24, 29, 32, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, valiente y oportuno. Es sincero y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el exceso es el enemigo. No exagere ni comparta información confidencial. Tómese un momento para evaluar la situación y las personas con las que trata antes de responder. Escuche, esté atento y proteja su propiedad. Céntrese en la aptitud física, la superación personal y el amor. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja su salud, riqueza y reputación. Diga lo que piensa y busque la mejor manera de usar sus habilidades, experiencia y conocimiento para evitar que se aprovechen de usted y desarrollar lo que quiere que suceda. Cuando sea el momento de actuar no se detenga. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): disminuya la velocidad, tómese un momento para revisar su estrategia y evitar rápidamente cualquier problema previsible. Llame a aquellos a quienes valora por lo que saben y aportan. Obtendrá respeto si maneja los asuntos de manera eficiente y eficaz. Se alienta el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cultive relaciones. Preste atención a lo que otros dicen y hacen, y responda con honestidad e integridad. Diríjase a un camino asequible en el que pueda aplicar precisión y detalle en cada paso del camino. No permita que nadie descarrile sus planes o perspectivas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): vuele bajo el radar y evite las interferencias. Fije su objetivo en aumentar la comprensión de las cosas que le preocupan. Amplíe sus conocimientos e intereses para incluir temas y pasatiempos que le gusta hacer a alguien con quien desea pasar más tiempo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una sugerencia positiva superará con creces la crítica. Manténgase abierto a las opiniones de los demás y esté dispuesto a terminar lo que empiece. Haga espacio en su agenda para ayudar a alguien que lo necesita. Ofrezca una alternativa original y recibirá una oferta sorpresiva. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones se descontrolarán si se les da la oportunidad. Evite las conversaciones que lo hagan sentir incómodo y las discusiones que no pueda ganar. Mire hacia adentro y luche por mejoras personales que lo hagan sobresalir y volverse súper atractivo para quienes observan cada uno de sus movimientos. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que los hechos y las cifras lo guíen. Las discusiones cara a cara reforzarán su confianza y lo alentarán a seguir adelante con confianza en lugar de vacilar. Proteja su bienestar físico, su hogar y su perfil. Tenga trazado un plan de respaldo y de control de daños . ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no es necesario exagerar ni gastar demasiado para impresionar a alguien. Deje que la amabilidad guíe el camino y que su costumbre de cumplir sus promesas avive su reputación. Un enfoque sencillo de la vida, el amor y los eventos en los que participa lo beneficiarán considerablemente. Se favorece el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): prevalecerá la incertidumbre si no resuelve sus inquietudes respecto de alguien que tiende a interferir con sus planes. Aclare lo que quiere y planea hacer, luego continúe. No gaste en algo que no necesita ni cambie lo que todavía funciona. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no tendrá que estar solo. Comparta sus pensamientos y sentimientos, y los comentarios que reciba le ayudarán a tomar la decisión correcta. El cambio comienza con usted. Dé un paso adelante y haga realidad sus sueños. El romance parece prometedor. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde sus pensamientos para usted mismo y evite lidiar con asuntos burocráticos o agencias gubernamentales o institucionales. Guardar secretos hasta que haya encontrado el mejor camino a seguir ayudará a evitar interferencias y malentendidos. Haga una lista de tareas pendientes. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.