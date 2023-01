Horóscopo de hoy: día viernes 20 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Yan-Kay Crystal Lowe, 42; Skeet Ulrich, 53; Rainn Wilson, 57; David Lynch, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: distánciese de los alborotadores y de las malas influencias. Mantenga las cosas en perspectiva concentrándose en lo que quiere lograr. Este año tiene mucho que ganar si se mantiene enfocado y con la intención de ampliar sus conocimientos y sus habilidades, y empujando en una dirección que le ayude a alcanzar sus sueños. Haga que la estabilidad, el estado físico y el amor sean sus prioridades. Sus números son 6, 17, 23, 29, 31, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, proactivo y optimista. Es contradictorio y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): luche por los desvalidos, pero no se ponga en peligro. Piense en grande, sea moderado y haga el trabajo usted mismo; así avanzará. Una ganancia o beneficio financiero lo tomarán por sorpresa. Tenga fe en su habilidad y coseche las recompensas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aprenderá de la experiencia. Aborde los problemas delicados de manera justa para evitar reacciones negativas. Si usted o alguien más reacciona de forma exagerada, se anulará el propósito y nada cambiará para mejor. La paciencia es lo mejor para usted y el tiempo está de su lado. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada sin terminar. Las horas extra o el trabajo que haga le darán una ventaja. Las acciones hablan más que las palabras cuando llega el momento de avanzar. Se desarrollará una oportunidad a través de alguien con quien disfrute trabajar. Haga una propuesta y vea qué sucede. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los problemas emocionales lo harán más demostrativo y lo alentarán a decir lo que piensa y a generar cambios. Mantenga una mente abierta, pero no ceda ante nadie que se aproveche de usted o lo manipule. Proteja sus bienes y sentimientos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche lo que su cuerpo le dice. Haga que su salud, apariencia y relaciones significativas sean sus prioridades. Desarrollará un plan emocionante que le brindará oportunidades más significativas para usar sus habilidades de manera efectiva. Sea sincero con usted mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no sea tímido. Acepte una invitación, participe en eventos y realice cambios personales que despierten su imaginación y lo acerquen un paso más a cumplir con sus expectativas. Un encuentro con alguien diferente le dará el incentivo para hacer su parte. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): socialice o busque conocimientos y habilidades que ofrezcan soluciones a situaciones problemáticas o inciertas. Obtendrá lo que quiere si hace todo lo posible para complacer a los demás. Sea un buen oyente y un amigo de confianza. No permita que sus emociones lo lleven por mal camino. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje de procrastinar e implemente los cambios que lo acerquen a la felicidad que desea. Sea audaz, haga preguntas y obtenga información sobre quién es cómplice y quién no. No pierda el tiempo con personas que no pueden decidirse. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga todo lo que tiene en cambios físicos y en una vida limpia. Elimine el desorden donando lo que ya no usa a alguien que lo necesite. Sea un ejemplo para sus amigos y familiares, y obtendrá respeto y ayuda para implementar sus sugerencias. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): complete sus planes y acepte de todo corazón el cambio y los nuevos comienzos. Mantener el minimalismo en el fondo de su mente le ayudará a evitar los excesos y los gastos excesivos. No permita que su incertidumbre se convierta en una empresa costosa. Diga no a las sugerencias persuasivas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siéntase orgulloso de cómo maneja su hogar y de la forma en que trata a los demás. Cuando trate con otros busque puntos en común, y se desarrollará una sólida amistad y nacerá una red de apoyo. El crecimiento personal, el estado físico y los hábitos alimenticios adecuados generarán confianza y obtendrán cumplidos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comparta sus pensamientos y escuche sugerencias. Proteja su salud y bienestar físico. No haga un cambio para complacer a otra persona. Enorgullézcase de cómo se presenta a usted mismo, de cómo se ve y de lo que está dispuesto a ofrecer. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.