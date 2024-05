Los jugadores a los que Martín Palermo descartó para el superclásico

Olimpia derrotó 3-1 a General Caballero de Juan León Mallorquín y empieza a concentrar toda la atención en el superclásico. El Decano visitará a Cerro Porteño, el puntero del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. La diferencia entre el Ciclón y el Franjeado es de 4 puntos cuando restan 18 por disputar, incluyendo el enfrentamiento entre ambos en La Nueva Olla.

Lea más: Martín Palermo: “Me quedo con la respuesta y reacción del equipo”

Posterior al triunfo en Ka’arendy, el técnico Martín Palermo palpitó el duelo contra el tradicional rival y señaló que “es una linda oportunidad para conseguir un buen resultado y seguir prendido, acercándonos a Cerro”. Pero además, el entrenador argentino confirmó que varios titulares, ya ausentes contra el Rojo en Alto Paraná, no llegarán al partido en Barrio Obrero.

Olimpia: Facundo Zabala y Richard Ortiz, descartados

Palermo mencionó que Facundo Zabala y Richard Ortiz están prácticamente descartados. “No creo. Facu (Zabala) lo veo difícil, Richard (Ortiz) todavía no está ni integrado al grupo y lo de Saúl (Salcedo) habrá que ver, más allá de que no salió ninguna lesión importante. Hay que ver cómo se siente, pero para ese partido o está al cien o no juega”, advirtió el estratega en conferencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martín Palermo: “Priorizo a los once que considere mejor”

“Voy a priorizar eso y priorizo a los once que considere mejor en la semana para poner el domingo”, avisó Palermo, quien había perdido a Saúl Salcedo y a Zabala en la derrota 1-0 con Sportivo Ameliano en la despedida de Para Uno. Por su lado, Richard Ortiz no juega desde el 10 de marzo, en el empate 1-1 con Sportivo Trinidense en el Rogelio Silvino Livieres.