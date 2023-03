Horóscopo de hoy: día lunes 20 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ruby Rose, 37; Freema Agyeman, 44; Holly Hunter, 65; Spike Lee, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año siga a su corazón y sumérjase en algo que le haga sentir apasionado y bien consigo mismo y sus logros. Deje ir lo que sea que lo detenga y concéntrese en lo que puede lograr. Cambiar la forma en que maneja las situaciones y las modificaciones que haga para mejorar su vida lo llevarán a cerrar el círculo. Se alienta el romance. Sus números son 4, 15, 21, 25, 32, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es visionario, sensible y comprensivo. Es dedicado y cariñoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): planifique sus acciones, no deje lugar al error y use su energía con sabiduría. No permita que la ira lo invada cuando lo necesario es actuar. Cumpla sus promesas y aléjese de los que no lo hacen. La oportunidad comienza con usted. Despeje el camino a la victoria. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mímese, esto levantará su ánimo y recibirá elogios de alguien especial. Un poco de disciplina le ayudará a reorganizar los aspectos negativos de su vida y a crear una rutina que fomente la buena salud y la felicidad. El romance mejorará su vida amorosa. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome en cuenta a todos y piense en cómo pueden ser de mayor ayuda para usted. Dar a los demás la libertad de hacer lo que mejor saben hacer resultará en tiempo adicional para perfeccionar lo que usted ofrece. El progreso requiere que cree oportunidades. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje que su mente vuele y su imaginación creativa lo llevará a la victoria. Mantenga sus planes y su vida simples y fáciles de controlar. Gaste menos. Al negarse a quejarse o criticar, evitará una guerra de palabras que puede alterar su estatus. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si está convencido de algo, póngase de pie y hágase valer. Si actúa en consecuencia su aporte marcará la diferencia. No permita que nadie use tácticas emocionales para que se adapte a algo que no quiere. Siga a su corazón. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): póngase en marcha, no mire hacia atrás y use su poder para marcar la diferencia. Reúna información, pruebe suerte en algo nuevo y encuentre la inspiración para mejorar su juego y juegue para ganar. Use su energía sabiamente y evite una discusión emocional. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): depende de usted iniciar la prosecución de sus objetivos. Deje de esperar a que las cosas sucedan. Haga su parte. La ira y la frustración son los resultados de no perseguir sus sueños. Acérquese a expertos y a aquellos que puedan contribuir a sus planes. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): pruebe las aguas, haga preguntas y haga una prueba; estar preparado hará una diferencia en el resultado. Es hora de un cambio de estilo de vida que prometa una mejor salud y felicidad personal. Tome el control y haga lo que sea mejor para usted. Se ve favorecido el romance . *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que desea. Lo que puede sonar como algo seguro carecerá de sustancia. Preste más atención al hogar y a la familia, y encuentre una manera de utilizar mejor su espacio. Una rutina de ejercicios le ayudará a alcanzar su objetivo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): gaste en comodidades y conveniencia. Mantenga un equilibrio entre trabajo y ocio. Tratar de mantenerse al día con los demás es estresante y puede volverse improductivo. Vaya a una velocidad que le resulte cómoda y haga lo mejor que pueda. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite compras innecesarias. En su lugar, invierta en usted mismo y en cómo utiliza sus habilidades, conocimientos y experiencia, para aumentar sus ingresos. El cambio solo es bueno si alivia el estrés y lo hace feliz. Tenga cuidado; eluda lesiones o enfermedades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trate de ser más eficiente. Tanto si enfrenta problemas para administrar su hogar, como si le preocupa a qué dedica su tiempo y su dinero o cómo se lleva con quienes viven bajo el mismo techo, es esencial ser justo, frugal y amigable. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.