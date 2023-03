Horóscopo de hoy: día martes 21 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jace Norman, 23; Sonequa Martin-Green, 38; Matthew Broderick, 61; Rosie O’Donnell, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase ocupado con proyectos. El tiempo ocioso provocará insatisfacción, quejas y discusiones. Una actitud positiva ayudará a contrarrestar la acción de quien intente arruinar sus planes. Establezca un plan, un presupuesto y un cronograma. Emprenda un viaje que lo lleve a sentirse apasionado por la vida. Tome las decisiones en lugar de quedarse al margen y dejar que otros las tomen por usted. Sus números son 4, 16, 24, 26, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, se ocupa y es servicial. Es original y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga el impulso. No ignore las reglas ni escuche malos consejos. Alguien estará ansioso por hacerlo quedar mal o arruinar sus planes. Sea fiel a usted mismo y apéguese al camino que le ayude a llegar a su destino. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuando intente ponerse en forma el trabajo duro dará sus frutos, siga sus sueños o una fuerzas con alguien que encuentre compatible. No permita que influencias externas interrumpan sus planes. Priorice cómo se ve, cómo se siente y qué hace. Póngase en forma y siéntase bien. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no comience algo que no pueda terminar. Enfadarse con alguien hará que sea más lento conseguir lo que está tratando de lograr. Sacúdase y prepárese a hacer lo mejor para usted. La mejor oportunidad es aquella que cree para usted mismo. Manténgase dentro del presupuesto. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deténgase, observe lo que sucede a su alrededor y escuche, pero no comparta demasiada información. No comprometa su posición mostrando vulnerabilidad o diciendo algo que no debería. Sea fiel a usted mismo y honesto con los demás. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie solo lo necesario. Haga hincapié en aprender, experimentar y visitar personas que puedan ofrecerle algo valioso. Hacer un viaje o ir a una reunión aclarará cualquier inquietud o información errónea que reciba. Proteja su dinero. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pruebe algo nuevo y explore las posibilidades. No se rinda ante los demás. Trace un mapa de cómo quiere que sea su vida y luego comience el viaje. Las ideas prácticas y las aplicaciones le ayudarán a lograr su objetivo. Se favorece la superación personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siéntase orgulloso de lo que hace y solo acepte la responsabilidad que le parezca conveniente. Estar al tanto de lo último sobre algo le dará una gama completa de opciones que lo llevarán a una oportunidad increíble. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): poner su casa en orden lo tranquilizará. Haga el trabajo sucio usted mismo y comprenderá los beneficios de la limpieza. Manténgase alejado de empresas conjuntas o gastos compartidos. Una sugerencia inusual atraerá ayuda práctica. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente abierta, pero no crea todo lo que escuche. Cuando trate con compañeros, amigos y familiares mantenga sus emociones bajo control. Es importante escuchar, pero no renuncie a sus sueños por alguien que toma más de lo que da. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): simplifique sus planes y respete su presupuesto. Use su ingenio y experiencia para hacer los cambios que desee. Puede soñar, pero sea realista sobre lo que es posible. Estará feliz con los resultados. El romance parece prometedor. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aumente el ritmo y termine su lista de tareas pendientes. Cuando trate con personas agresivas no retenga pensamientos ni sentimientos. Sea franco acerca de lo que espera y lo que está dispuesto a aportar. No permita que una decisión que tome alguien más interfiera con sus planes. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): canalice su energía hacia algo diferente, creativo o apasionante. No ceda ante las molestias ni las personas descontentas. Ordene su espacio y reorganice las cosas para que se adapten a su estilo de vida. Prepare todo con antelación para poder avanzar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.