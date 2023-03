Horóscopo de hoy: día miércoles 22 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Constance Wu, 41; Reese Witherspoon, 47; Elvis Stojko, 51; William Shatner, 92.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un enfoque implacable para poner su casa en orden será reconfortante una vez que comience. Despeje un pasaje que ofrezca mayor libertad para ir y venir a voluntad. Haga un favor regalando artículos que puedan beneficiar a alguien que los necesite. Dele importancia a retribuir a su comunidad. Resuelva los problemas que lo hacen enojar y luche por la seguridad financiera. Sus números son 8, 11, 20, 28, 31, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, intuitivo y entusiasta. Es franco y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde cuenta y progrese al siguiente nivel. Planifique su estrategia de principio a fin para evitar contratiempos o sorpresas. Una ganancia financiera o un cambio en la forma en que maneja los asuntos de dinero abrirá sus opciones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mire hacia adentro y tenga en cuenta los cambios que desea y cómo lograr su objetivo. Un enfoque reservado ayudará a evitar interferencias y le dará tiempo para investigar las posibilidades. Cíñase a las reglas y comprométase con el plan. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): conéctese con personas que puedan ofrecer tanto como usted. No disfrace sus intenciones. Sea preciso con respecto a sus necesidades y esté listo para seguir adelante si no puede ponerse de acuerdo o no puede hacer lo que quiere. No limite su oportunidad de avanzar por no herir los sentimientos de otra persona. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ocúltese en un lugar seguro y evite conflictos. Tómese el tiempo para decidir lo que quiere antes de dejar que otros lo presionen para que se alinee y asigne su tiempo para beneficiarlos a ellos en lugar de a usted. El crecimiento personal conducirá a la ganancia financiera. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): charlas, conferencias y nuevos comienzos van de la mano. No siga a alguien que intenta apoderarse de su tiempo. Entre en el carril rápido y viaje en una dirección que ofrezca esperanza para lo que quiere que suceda. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se recomienda un cambio de escenario. El crecimiento personal, las mejoras físicas o repensar el mejor camino a seguir lo acercarán un paso más a un lugar que lo hará sentir feliz y contento. Una palabra amable lo acercará a alguien que ama. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga que su vida tenga más sentido siendo preciso con respecto a lo que quiere. Maneje una propuesta que sale del corazón con sensibilidad y buena voluntad. Exponga lo que está dispuesto a hacer para mantener la paz y hacer que las cosas sucedan. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga de la seguridad su principal prioridad. Protéjase contra cambios no deseados y evite que otros tomen demasiado de su tiempo. Alguien que busca una excusa para decir que no a una solicitud fingirá malinterpretar su gesto o comentario. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de lado el enfado o la ira y apunte hacia las estrellas. Mire el lado positivo de su situación y descubrirá cómo obtener lo que desea. No limite lo que puede hacer porque alguien más intente imponerle exigencias. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los exesos lo agobiarán. Desechar lo que ya no necesita conducirá a cambios positivos en su estilo de vida. Establezca un presupuesto que le ayude a mantener su status quo o ahorre para algo diferente. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga la mente abierta, pero no ceda ante la presión. Ocúpese de sus asuntos y ofrezca a los demás la libertad de hacer lo que les plazca. Cuanta menos fricción, más fácil será hacer las cosas a su manera. Proteja su salud y bienestar financiero. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la desinformación causará una ola en su vida personal. Confirme cualquier información sobre su residencia, estilo de vida o relaciones con amigos, familiares o su relación amorosa. Es mejor obtener información concreta antes de ventilar sus preocupaciones o comenzar una disputa. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.