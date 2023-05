Horóscopo de hoy: día domingo 28 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Carey Mulligan, 38; Kylie Minogue, 55; Christa Miller, 59; Gladys Knight, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ceñirse a lo que sabe y a quien mejor conoce le hará la vida más fácil. No permita que la interferencia externa altere su bienestar emocional. Valore las relaciones cercanas y haga su parte para asegurarse de mantener su reputación y posición. No permita que los cambios que suceden a su alrededor dicten cómo responde. Sus acciones determinarán qué tan bien le va este año. Juegue para ganar. Sus números son 6, 17, 21, 27, 36, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cooperativo, responsable y benevolente. Es amable y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): inscríbase en algo desafiante, estimulante o competitivo. Esforzarse para satisfacer las exigencias lo hará sentir vivo. Preste atención y no subestime a alguien que hace demasiadas preguntas. Protéjase a sí mismo y a sus ideas de interferencias y manipulaciones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): planee divertirse con personas que comparten sus intereses. Considere hacer un cambio de estilo de vida positivo. No permita que la ira se establezca si alguien se dirige en una dirección diferente. Siga su propio camino y ponga su energía en obtener resultados positivos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance con tranquila anticipación. No revele secretos ni comparta sus preocupaciones ni intenciones. Sea un buen oyente y ocúpese de los asuntos pendientes antes de pasar a algo nuevo. Un cambio de actitud lo animará a actualizar su apariencia. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio le levantará el ánimo y el voluntariado le brindará alegría y conexiones emocionantes. Al observar el panorama general obtendrá una idea clara de cómo marcar la diferencia. El romance va en aumento y motivará una mayor intimidad. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reflexione sobre los detalles y preocupaciones financieras con respecto a una empresa o causa conjunta. Elija un camino que no impida que otros participen y donen lo que puedan. La incertidumbre se interpondrá entre usted y lo que quiere. Hable con confianza. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diríjase en la dirección que le resulte cómoda. Inicie conversaciones y descubrirá quién está de acuerdo con sus ideas. Deslumbre a todos con sus planes detallados; obtendrá el respaldo que necesita para expandir sus intereses. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): visite un lugar que lo haga sentir como en casa. Programe reuniones con alguien que pueda ofrecerle información sobre un proyecto que desea llevar a cabo. Un regalo, recompensa o hallazgo especial lo tomará por sorpresa. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): depende de usted lograr el cambio. Hable sobre lo que quiere hacer con alguien con quien sea fácil trabajar y que lo apoye. Use su imaginación y sorprenda a alguien a quien ama. Una reunión cambiará la forma en que se siente acerca de una persona. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la honestidad afectará el desarrollo de su día. No se puede engañar a la gente para no herir sentimientos. Diga la verdad o no diga nada. Si cede a la tentación y permite que el dinero se escape de su billetera surgirá un problema financiero. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comience un proyecto de mejoras para el hogar, múdese o cambie sus arreglos de vivienda. Lleve una asociación al siguiente nivel. Sea abierto acerca de cómo se siente y los planes que desea poner en juego. Los gastos compartidos le ayudarán a reducir sus gastos generales. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga sus pensamientos para sí mismo y haga observaciones. Resuma lo que experimenta y escucha, luego redefina cómo puede avanzar personalmente. Haga aquello que le parezca correcto, no lo que quieren los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un enfoque realista de la vida, el amor y las relaciones con amigos, familiares y colegas lo beneficiará. Piense en lo que puede y quiere hacer, e inscríbase en lo que pueda afrontar mental, emocional y financieramente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.