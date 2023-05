Horóscopo de hoy: día martes 30 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jennifer Winget, 38; Rory Bushfield, 40; Idina Menzel, 52; Wynonna Judd, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cíñase a su plan y no permita que nadie interfiera. Este año su arduo trabajo valdrá la pena y mejorará su experiencia y capacidad de aprender algo que le brinde una ventaja competitiva. Pase más tiempo socializando con personas que transitan un camino similar. El cambio comienza con usted, y sentirse bien con la suerte que le tocó en su vida atraerá a personas que reconocerán lo que tiene para ofrecer. Sus números son 8, 14, 23, 30, 36, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, entusiasta y positivo. Es moderno y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise sus documentos financieros y vea dónde puede reducir costos o cómo puede generar más efectivo. Explorar nuevas formas de capitalizar sus habilidades, experiencia y conocimientos le ayudará a colaborar con personas de ideas afines. Mezcle negocios con placer. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga más y hable menos. Su desempeño marcará la diferencia en el resultado de cualquier cosa que emprenda. Actualice su aspecto y atraerá la atención y los elogios que le levantarán el ánimo. No permita que lo que otros hagan o digan lo detenga. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): observe las tendencias y descubrirá algo que le interesará. Un enfoque proactivo le ayudará a ganar impulso, entablar amistad con compañeros que le informen y a desarrollar la confianza necesaria para perseguir sus objetivos. Un reto físico lo estimulará. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evalúe los pros y los contras antes de comenzar algo nuevo. Busque formas creativas de recortar gastos. No limite lo que puede hacer por falta de información. Haga su tarea y fije su mirada en lo que quiere lograr. Se favorece el romance. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comuníquese con personas con quienes disfrute trabajar y presente sus últimas ideas e intenciones. Un esfuerzo grupal hará que sea más fácil alcanzar su meta al agregar dimensión a su plan original. Ponga su energía donde tenga un impacto profundo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): navegue la autopista de la información y descubra cómo hacer realidad sus sueños. Pregúntele a un experto, inscríbase en una clase o amplíe sus horizontes a través de la experiencia práctica. Establezca un objetivo razonable y use su inteligencia intuitiva para lograrlo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si abre su corazón y su mente a conceptos alternativos, algo bueno sucederá. No compartir problemas emocionales o personales para protejer su reputación. Dedique su tiempo y energía a ayudar a una causa o a desarrollar su marca. Busque una forma de utilizar sus cualidades. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): atraerá a personas que ofrecen una opinión original o novedosa. Un enfoque diferente de la vida, el trabajo y el romance lo guiará en una nueva dirección. El cambio le abrirá los ojos y le ayudará a usar sus talentos de manera constructiva. Piense de manera original. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disminuya la velocidad, haga cálculos y descubra la mejor forma de avanzar. No aprenda de la manera difícil; hable con un experto antes de gastar dinero o tiempo. Puede conseguir dinero rápidamente si vende algo que ya no necesita. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un momento para determinar qué quiere lograr. Tomar un camino con pocos lineamientos lo confundirá. Participe en eventos que lo alienten a conectarse con personas que puedan ofrecerle consejos. Resuelva un desafío emocional antes de que sea demasiado tarde. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que alguien más intervenga y se haga cargo. No vaya en una dirección que no le atraiga. Haga lo suyo y aproveche al máximo su día. Realice mejoras en el hogar que complementen lo que está tratando de lograr. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): confíe y crea en usted mismo. Tome el control de sus finanzas y establezca un plan que le ayude a generar capital. Ahorrar para algo diferente le dará la disciplina para seguir adelante hasta alcanzar su meta. Se favorecen el romance y la creatividad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.