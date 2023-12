Horóscopo de hoy: día lunes 25 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Trudeau, 52; Annie Lennox, 69; CCH Pounder, 71; Sissy Spacek, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: verificar primero los datos le evitará problemas. Hay oportunidades disponibles y las decisiones acertadas pueden ayudarle a lograr los cambios de estilo de vida que desea. Haga números y sea honesto consigo mismo y con sus seres queridos con respecto a las posibilidades. Tiene mucho que ganar si piensa detenidamente y actúa instintivamente cuando sea el momento adecuado. Vale la pena trabajar por las relaciones sólidas y la unidad, y se favorece el romance. Sus números son 9, 15, 22, 27, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es competitivo, intenso y productivo. Es proactivo y está equipado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aprenda todo lo que pueda. Estar informado le evitará involucrarse en algo costoso o emocionalmente agotador. Tome decisiones que puedan ayudarle a lograr sus objetivos y sentirá orgullo. Siga los hechos, no sus emociones. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): escuche, pero no se involucre en algo que no necesita. Darles a todos la oportunidad de hacer las cosas a su manera le permitirá ganar tiempo para decidir lo que quiere y pulir su plan para el próximo año. No se deje engañar por un obsequio u oferta lujosos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no vaya de un lado a otro, lo que se requiere es estabilidad. Evalúe situaciones, conozca los hechos y tome decisiones directas y honestas que le ayuden a evitar problemas. Utilice sus fortalezas, intelecto y conocimiento para evitar discusiones, reproches y manipulación emocional. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): viva el momento y sumérjase en pensamientos y acciones positivas. Lo que aporte será bienvenido y lo llevará al círculo interno. La forma en que se desarrolle la dinámica emocional determinará si le interesa seguir adelante. Elija la paz y el amor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo tentarán las ofertas, pero antes de lanzarse al carril rápido, plantéese hacia dónde se dirige. Hay seguridad y comodidad en la familiaridad, esta ofrece un lugar para resolver asuntos pendientes que necesitan atención antes de seguir adelante. Cuide, comparta y concluya. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la dinámica familiar es complicada y es necesario ser honesto consigo mismo y con los demás. Lo mejor para usted es una oportunidad que ofrece un cambio de planes. La disciplina y el sentido común le ayudarán a superar conversaciones difíciles. Conozca sus límites y fortalezas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda todo lo que pueda antes de conversar con alguien que no comparte sus creencias. Mantener la paz hablará mucho sobre su carácter para aquellos que esperan y observan para ver qué hará a continuación. Planifique su viaje cuidadosamente; tome el camino correcto. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga en cuenta sus objetivos y construya el resultado. No tema las críticas; sea usted mismo y no se disculpe por quién es o por lo que quiere. La honestidad es su primer y mejor paso para alcanzar su objetivo. Comparta con aquellos en quienes confía y ama, y haga realidad sus sueños. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adopte un estado de ánimo positivo y diviértase con sus seres queridos. Un gesto, una palabra o una ofrenda amables alegrarán el día a alguien y lo animará a hacer más por los demás. Mantenga sus motivos honorables y sus planes dentro de lo razonable. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sepa lo que sucede en su círculo y descubrirá información o ideas que lo ayudarán a llevar a cabo un movimiento positivo. La ayuda que ofrezca conducirá a conexiones que superarán sus expectativas. Un cambio positivo en casa entibiará su corazón. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): anteponga la comodidad y la conveniencia. No permita que lo que hacen los demás influya en las decisiones que toma. Una actitud agradable ayudará a crear la atmósfera. La paz y el amor que ofrezca volverán a usted. Viva, aprenda, ría y ame a los demás sin importar sus diferencias. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la observación ofrecerá información sobre la dinámica familiar. Busque lo bueno en cada uno y disfrute. Haga todo lo posible por minimizar el estrés y la tensión y aprecie lo que brindan los demás. Deje que el romance y el amor marquen el ambiente del día. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.