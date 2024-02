Horóscopo de hoy: día lunes 12 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Ricci, 44; Darren Aronofsky, 55; Josh Brolin, 56; Arsenio Hall, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: abrace sus ideas y conviértalas en algo tangible. No permita que influencias externas lo convenzan de hacer algo que no es necesario. Póngase al mando de su vida y tome las decisiones que más le convengan. Es hora de complacerse a sí mismo en lugar de plegarse a los caprichos de los demás. Sea la persona sensacional que es, haga brillar su luz y dé un buen ejemplo. Sus números son 7, 12, 19, 24, 30, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, divertido e intuitivo. Es creativo y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la razón, el sentido común y hablar con expertos le ayudarán a tomar decisiones acertadas. Si confía en sus instintos, las emociones se apoderarán de usted y lo llevarán por mal camino. En caso de duda, quédese tranquilo y espere hasta sentirse suficientemente cómodo como para hacer un movimiento o comprometerse. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la acción dará sus frutos. El equilibrio será la clave para alcanzar sus objetivos y mantener sus logros. Saber qué funciona mejor para usted y ceñirse a sus planes le ayudará a generar confianza y ganarse el respeto. Ponga su energía donde cuenta. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome el control, haga cumplir lo que es importante para usted y no permita que nadie se interponga en su camino. Elija la disciplina en lugar de la decepción y descubrirá que el trabajo duro conduce a la satisfacción. Permitir que las influencias externas tomen el control resultará en arrepentimiento. Ponga su energía donde cuenta. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase ocupado; no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. No permita que las influencias externas lo empujen en una dirección que no le parezca correcta. Confíe y crea en usted mismo y siga sus instintos de principio a fin. Invierta en usted mismo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si simplifica su vida descubrirá personas y pasatiempos que encajan en sus planes y le harán sonreír. Encontrar su lugar feliz es el paso hacia el éxito personal. No espere a que alguien más decida por usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en eventos y actividades que pueda costear. Cargarse de deudas y tratar de impresionar o estar a la altura de alguien más no le ayudará a satisfacer sus necesidades. Mire hacia adentro, concéntrese en el crecimiento personal y realice cambios en su estilo de vida que le ofrezcan tranquilidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): gravitará hacia personas y eventos que lo hacen pensar y lo alientan a perseguir aquello que lo entusiasma. Deje que sus acciones hablen por usted y otros aspirarán a los estándares que establezca. Evite involucrarse en acuerdos financieros conjuntos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la disciplina y la creatividad le ayudarán a lograr un cambio positivo. Asóciese con personas que comprendan sus necesidades y puedan dar tanto como reciban. El equilibrio y la integridad jugarán un papel importante a la hora de elegir el camino a seguir. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no subestime el poder de la persuasión. Es de esperar que alguien lo impulse hacia algo que lo beneficie más que a usted. Establezca límites y proteja aquello que es importante para usted. No gaste, done, ni deje que nadie se aproveche de usted. Conserve sólo lo necesario. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un momento para recapitular el pasado y el presente y obtendrá una idea clara de qué hacer a continuación. Si no abarca demasiado desde un principio el cambio generará oportunidades. Defina lo que quiere y haga realidad sus sueños. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tiene más poder del que cree. Use su imaginación y desarrollará un plan innovador que será la envidia de quienes intenten competir con usted. Tome lo que le ofrece la vida y conviértalo en algo que lo haga sentir orgulloso. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): utilice sus conocimientos para iniciar sus planes. Una combinación del arte de la negociación y bondad le ayudará a crear el equilibrio perfecto que agrade a todos. Sea una figura amable que dé el ejemplo, reúna a todos y lidere sin prejuicios ni odio; eso colmará su alma. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.