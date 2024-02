Horóscopo de hoy: día lunes 19 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Benicio del Toro, 57; Seal, 61; Jeff Daniels, 69; Smokey Robinson, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la persistencia lo llevará a donde quiera ir sin interferencias. Quédese cerca de casa, encuentre lo que funcione mejor para usted y elimine el peso muerto. Dé un paso atrás y obtenga una idea clara de adónde va su dinero y qué puede hacer para ahorrarlo. Obtenga información clara y cumpla con las reglas para evitar costosas sanciones. Diga no a la tentación. Sus números son 4, 18, 21, 23, 30, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es firme, optimista y generoso. Es servicial y respetable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no emprenda una batalla emocional que no esté dispuesto a perder. Actúe con la debida diligencia, descubra cuál es la posición de sus aliados y no revele información que alguien pueda usar en su contra. Si quiere ganar use su inteligencia, no su fuerza. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no crea todo lo que escucha. Permita que su curiosidad se apodere de usted y sus preguntas directas le ayuden a diferenciar entre la verdad y la ficción. Llame a aliados de confianza para que intervengan y le ayuden a convertir sus ideas en algo tangible. Su reputación dependerá de la coherencia y la integridad. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no aprenda por las malas. Cuestione todo y a todos, y si quiere saber toda la verdad vaya a la fuente. No sienta que tiene que exagerar para captar la atención de alguien más. Un enfoque directo le ayudará a atraer candidatos legítimos que lo ayudarán a alcanzar su objetivo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): trabaje junto a personas que comparten sus inquietudes. Si adopta un enfoque innovador para el cambio puede marcar la diferencia. Utilice su experiencia e intuición para generar el entusiasmo, la ayuda y el apoyo prácticos que necesita. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): alguien en quien cree que puede confiar tendrá una agenda oculta que lo tomará por sorpresa. Mantenga la mente abierta, pero no firme en la línea de puntos a menos que haya leído la letra pequeña. Una cara de póquer ayudará en las negociaciones. Revele sólo lo que sea necesario. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambiar su rutina diaria le dará más tiempo para aprender algo nuevo. Mantenerse al día con las tendencias lo convertirá en un empleado valioso o un colaborador de la comunidad. No tenga miedo de resaltar sus habilidades. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un enfoque enérgico para arreglar sus problemas evitará tensiones y le ayudará a lograr cambios que reducirán sus gastos generales. Un enfoque disciplinado de los asuntos económicos, de salud y legales pondrá obstáculos a cualquiera que intente estafarlo o alterar sus asuntos personales. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): realice una expedición de aprendizaje. Descubra todo lo que pueda antes de iniciar una conversación con alguien que utiliza tácticas de presión para convencerlo de algo que lo incomoda. Dirija su atención a estabilizar su entorno doméstico. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los problemas emocionales aumentarán si usted o alguien cercano no es honesto con respecto a sus intenciones o sentimientos. Asegúrese de ceñirse a los hechos, sea preciso y haga preguntas cuando alguien lo confunda. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no tema probar sus opciones antes de realizar un cambio. Permita que lo guíen su corazón y su intuición y reconocerá y eliminará las barreras antes de que se conviertan en algo problemático. Evite reaccionar exageradamente, gastar de más y tomar decisiones prematuras. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea cauto cuando trate con amigos, parientes y asociados. Alguien será impredecible, engañoso o le pedirá algo que no quiere entregar. Alguien ocultará información pertinente. Aléjese de situaciones y personas extravagantes. Apéguese a aquellos a quienes ama y en quienes confía. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un gesto amable le brindará alegría y respeto. Una política de puertas abiertas que haga que los demás se sientan cómodos en su entorno le ayudará a obtener apoyo para luchar contra los problemas que le preocupan. Un enfoque disciplinado en la forma de manejar el dinero y las responsabilidades dará sus frutos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.