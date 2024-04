Horóscopo de hoy: día jueves 18 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: America Ferrera, 40; Melissa Joan Hart, 48; Conan O’Brien, 61; Jane Leeves, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ya no se presione, implemente cambios que lo apunten en la dirección deseada. Asuma la responsabilidad de su felicidad, busque oportunidades para participar en actividades o explore opciones edificantes que den paso a nuevos comienzos. Deje ir aquello que lo detiene y abrace lo que más lo motiva. Seguir a su corazón es su boleto al éxito. Sus números son 3, 16, 20, 28, 32, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted sabe aprovechar las oportunidades, es insistente y encantador. Es reservado y vanguardista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acelere el ritmo, muestre entusiasmo y termine lo que empiece. Aproveche al máximo lo que tiene y dejará una impresión duradera. Un camino poco ortodoxo cambiará su forma de ver la vida y le ayudará a descubrir lo que es importante para usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga privada su información personal. Escuche, esté atento y aprenda todo lo que pueda observando a los demás, esto le ayudará a tomar mejores decisiones. Aléjese de quienes utilizan tácticas de presión. Elija hacer lo que sea cómodo para usted en lugar de lo que sea conveniente para otra persona. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no subestime el uso del poder de persuasión. Piénselo detenidamente antes de aceptar algo discutible. Es obligatorio investigar y seguir los pasos necesarios para asegurarse de comprender lo que implica y cuánto costará. Espere hasta que se sienta cómodo avanzando. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche; la información que recopile lo protegerá de errores y arrepentimientos. No tenga miedo de poner su toque personal en todo lo que haga; la satisfacción y confianza que obtenga lo animarán a confiar en sus capacidades. Viva la vida a su manera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cálmese, relájese y absorba lo sucedido. Una respuesta transparente animará a los demás a ser honestos y a respetar su relación. Haga cambios por el motivo correcto y no asuma demasiado ni se responsabilice por los errores de otras personas. El amor va en aumento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda de la experiencia y corrija lo necesario para hacer su vida más fácil. El cambio lo llevará a un lugar mejor y le brindará tranquilidad. Dirija su tiempo y energía a ser y hacer lo mejor que pueda, y la felicidad llegará. Un cambio de estilo de vida parece prometedor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): amplíe su conciencia y sus contactos. Regístrese en algo en lo que crea o a lo que quiera dedicarse y encontrará a su grupo. La comunicación y un acto de bondad abrirán puertas y fomentarán el crecimiento personal y la felicidad. El romance está en las estrellas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): actúe ahora. No realizar sus sueños le causará frustración. Involúcrese en algo que le interese y descubra lo que le ofrece la vida. Diga no a cualquiera que intente presionarlo y no permita que nadie se interponga en su camino. Viva la vida a su manera. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en sus instintos y en su inteligencia. No permita que nadie lo manipule para hacer algo que lo haga sentir incómodo. Elija cuidadosamente a sus amigos y pasatiempos, y diga no a cualquiera que intente hacerlo sentir culpable por no querer participar en sus planes. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aplique su energía donde obtenga el mayor rendimiento. Concéntrese en cómo se gana la vida y maneja su efectivo; se ahorrará la preocupación y el tormento de las deudas. Las decisiones acertadas lo alentarán a encontrar placer en las cosas que puede permitirse. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un ritmo constante hacia adelante es la mejor manera de tranquilizar su alma. Niéguese a quedar atrapado en el drama de alguien más o en tácticas persuasivas que lo desvíen de su camino. Tome las decisiones y se ganará el respeto. No puede complacer a todos, pero puede satisfacerse a sí mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga el ánimo en alto y controle sus emociones. Las acciones hablan más que las palabras, y la forma en que se maneje con los demás y con sus responsabilidades marcará la diferencia en el resultado. Dirija de manera estratégica su energía y lo que está dispuesto a hacer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.