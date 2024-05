Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alexandra Breckenridge, 42; Jamie-Lynn Sigler, 43; David Krumholtz, 46; Chazz Palminteri, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año disminuya la velocidad, piense antes de actuar y haga todo lo posible para combinar la razón con la originalidad para lograr tranquilidad, felicidad y navegar sin problemas de una transición a la siguiente. Su capacidad de visualizar lo que quiere y cómo conseguirlo le ayudará a superar los desafíos. Elija seguir a su corazón y encuentre un camino que le ayude a cumplir sus sueños. Sus números son 4, 11, 23, 30, 34, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es posesivo, tenaz y consciente. Es influyente y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): base sus decisiones en hechos, no en rumores. Tenga en cuenta los costos ocultos y la información falsa. Sea audaz y haga preguntas directas, o solicite pruebas antes de aceptar algo que pueda tener implicaciones duraderas. No revele información personal. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): al tratar asuntos personales serán necesarios disciplina y control. Concéntrese en su propósito y siga adelante en lugar de dejar que los cambios y los desafíos ajenos pesen sobre su conciencia. Proteja su bienestar emocional, su salud física y su credibilidad. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga un perfil bajo. Si se ocupa de sus asuntos y se concentra en aquello que le importa logrará sus objetivos. No permita que nadie frustre sus planes. Gravite hacia personas y organizaciones que compartan sus creencias y valores. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): enfóquese en el ahorro y no permita que nadie lo convenza de hacer una contribución en efectivo. Si quiere ayudar, done posesiones que ya no use. Puede marcar la diferencia si busca una forma original de ser útil. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aléjese, sea un observador y utilice su inteligencia para decidir la mejor manera de manejar situaciones inestables. Invierta en sí mismo, actualice sus habilidades y asegúrese de comprender las consecuencias y posibilidades antes de aceptar algo que requiere sangre, sudor y lágrimas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ganará comprensión si presta atención a los detalles. Reúna información, sea ingenioso y diseñe un plan seguro; la victoria seguirá. La oportunidad es evidente, así que no la deje pasar por miedo. Utilice sus recursos sabiamente y superará sus expectativas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): busque oportunidades para hacer algo que lo estimule y le ofrezca el impulso emocional para seguir adelante con sus intenciones. Un cambio financiero que le ayude a reducir sus gastos generales también le ayudará a asignar lo que ahorre a sus sueños. Evite gastos emocionales y relaciones costosas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): llamarán su atención personas y pasatiempos inusuales. Acepte experiencias que toquen su corazón y le hagan pensar en lo más importante. Es hora de un cambio que le ofrezca estabilidad y lo conduzca a la seguridad profesional y hacia una reputación sobresaliente. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no tropiece por haber considerado innecesario verificar la información. Sea ingenioso, cuestione y modifique lo que no le parezca correcto. No permita que la presión lo derrumbe, considérela como un indicador de que debe estar alerta. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): salga y gane experiencia. Interactúe, escuche, haga preguntas y reserve tiempo para reflexionar sobre sus opciones. No permita que las situaciones domésticas lo desgasten. Acérquese a personas que se adapten a sus estándares. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un paso a la vez. Piense detenidamente y actúe cuando tenga un plan y una visión clara de lo que quiere. Solo acepte el plan de otra persona si lo conduce al destino elegido. Es imposible complacer a todos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga lo que sea necesario para instruirse, comprender y transformar aquello que no le satisface. Concéntrese en hacer lo mejor para usted y en cuidar mejor de sí mismo y de quienes son importantes para usted. Un compromiso firme lo tranquilizará. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.