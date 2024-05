Horóscopo de hoy: día jueves 16 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Fox, 38; Tori Spelling, 51; Janet Jackson, 58; Pierce Brosnan, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: comparta sus ideas y ganará impulso. Apele a aquellos que pueden contribuir a sus planes. Este año tome la iniciativa para marcar la diferencia. Su dedicación, perspicacia y perseverancia lo impulsarán a conectarse con personas dispuestas a llegar hasta el final y ayudarle a completar su misión. Una postura obstinada puede ser una ventaja cuando se use correctamente. Conozca su mercado objetivo y haga lo que mejor sabe hacer. Sus números son 5, 12, 20, 27, 33, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es leal, firme y prolífico. Es disciplinado y preciso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga la calma; no se exalte por algo que no puede cambiar. Use su energía para mejorar su salud y apariencia física o para hacer algo bueno por alguien a quien ama. Una respuesta positiva y una mano amiga le harán ganar favores y lo harán sentir bien consigo mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no ejerza presión. Inicie el proceso, haga el trabajo usted mismo y, a medida que avance, atraerá la atención y la ayuda que necesita para terminar lo que empieza. Sea la fuerza impulsora que marque la diferencia. Un cambio de actitud fomentará el compromiso. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mire el lado positivo, ofrezca sugerencias constructivas y evite el drama emocional. Logrará más si se concentra en mejoras domésticas y en conectarse con personas que puedan aportar su experiencia en relación con algo nuevo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): diga lo que piensa y comparta su experiencia y lo que está dispuesto a ofrecer. Su aporte se convertirá en una experiencia de aprendizaje que lo beneficiará a usted y a los demás. Mantenga una mente abierta y muestre compasión; aparecerá una ventana de oportunidad. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hablar demasiado y no actuar irá en su contra. Ponga su energía donde cuenta y ganará impulso e información valiosa. No permita que lo desvíe lo que hagan los demás. Concéntrese en lo que más le apasiona y descubrirá su lugar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): siga adelante, independientemente de lo que otros hagan o digan. Tome el camino que saque a relucir su pasión y lo haga sentir bien consigo mismo y con lo que aporta. Asuma la responsabilidad de su felicidad y de su suerte en la vida. Viva, aprenda y ame. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no revele secretos ni brinde a nadie información personal que pueda afectar su situación financiera. Tiene mucho que ganar si invierte en sí mismo y en lo que cree y toma las precauciones necesarias al tratar con extraños. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que nadie lo frene. Si sigue adelante, obtendrá avances y generará impulso. Una opción innovadora generará una estabilidad inesperada y una conexión con alguien que puede agregar brillo a su vida. El romance va en aumento. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): relájese con personas conocidas o visite lugares que le resulten reconfortantes y encontrará tranquilidad y respuestas a las preguntas que lo desconciertan. Aléjese del drama y el caos o de aquellos que intentan confundirlo enviándole mensajes contradictorios. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija lograr resultados y no permita que aquello que no puede controlar le impida aprovechar al máximo su día. Participe en eventos que saquen a relucir sus mejores capacidades y habilidades y sorprenderá a quienes no saben lo que puede hacer. Se favorece el éxito y el crecimiento personal. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): salga, haga que las cosas sucedan y no permita que nadie se interponga en su camino. No se sienta obligado a seguir a alguien más; el liderazgo es necesario para alcanzar sus objetivos. Ponga su energía donde le brinde el mayor rendimiento. Concéntrese en beneficiarse a sí mismo y no a los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique más tiempo a conocer a alguien. Un cambio de escenario le traerá recuerdos y lo animará a crear y aceptar una oportunidad que le brinde la libertad de utilizar sus talentos de forma vibrante. Confíe en sus instintos y siga adelante con sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.