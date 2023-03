Agentes de la Prefectura Argentina atropelló a un humilde pescador paraguayo y lo dejó herido

En la madrugada de este martes, agente es de la Prefectura Naval Argentina de la Isla del Cerrito, atropellaron supuestamente a un pescador paraguayo que se encontraba en aguas del territorio nacional realizando su trabajo.

La víctima de nombre Fernando Rodrigo Blanco señaló que primeramente los agentes de la Prefectura argentina encendieron la linterna hacia su pequeña embarcación y luego aceleraron la marcha y lo atropellaron de cuya consecuencia su bote volcó y él cayó al agua. “Atropellaron mi embarcación, me tiraron al agua, perdí todo mis elementos de pesca. Justo pesque un dorado que en esta época es muy difícil de conseguir y se echó a perder. Me perjudicaron enormemente porque me lastimaron todo, me dejaron herido”, comentó.

La víctima relató que los agentes de seguridad de navegación dieron la vuelta la embarcación y volvieron a atropellar. “Dieron la vuelta y volvieron a atropellarme y me quede lastimado. Se acercaron, me alzaron en su embarcación y quisieron torturarme. Me defendí, les dije que yo estoy en aguas paraguayas y que ellos están cometiendo un error. Había una persona de particular que era muy argel, que a toda costa quería torturarme. Se comunicaron vía radio con su superior y le dijeron que me suelten, entonces les pedí que me acerquen hasta la costa paraguaya”, relató.

Fernando Rodrigo Blanco comentó que en la zona de confluencia siempre hubo problemas con los agentes de la Prefectura Argentina, debido a que ellos no respetan la franja imaginaria del límite del agua. “Para ellos todo el río es de la Argentina, nada es de los paraguayos, por eso nos persiguen. Varias veces nos intimidaron disparando armas de fuego y en algunos casos balines de goma. Por eso pedimos a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto, así nosotros podemos realizar nuestro trabajo tranquilamente. Tenemos nuestra familia a quien mantener y no podemos seguir así”, subrayó.

Esta mañana el pescador fue atendido en el puesto de salud de Paso de Patria por la Dra. Lorena Calcena, quien manifestó que el hombre sufrió heridas de consideraciones en algunas partes del cuerpo, pero que se encontraba lúcido.

El hombre manifestó que llamaron varias veces a la Prefectura Naval Paraguaya para ir hasta el lugar y dar apoyo, pero nadie respondió.

Desde la corresponsalía de ABC Color, nos comunicamos con el capitán Roque Ruiz, jefe de la Prefectura Naval paraguaya con asiento en Paso de Patria, y él mismo confirmó que el pescador se presentó en la mañana de este martes en la oficina de guardia de la Prefectura Naval, y alegó que no tenía el rol de navegación (permiso).

El Capitán Roque Ruiz manifestó que se comunicó con el prefecto de la Isla del Cerrito, Fernando Martínez, quien aseguró que el pescador paraguayo se encontraba en aguas del territorio argentino y que por esa razón fue capturada la embarcación y el pescador paraguayo demorado por intentar realizar maniobras evasivas.

Agregó que el prefecto Fernando Martínez le comentó que una vez identificado al pescador fue liberado en la costa paraguaya y que la idea no era detenerlo sino concientizarle para que no cruce más hacia aguas jurisdiccionales de la Argentina, por que este tipo de hecho sucede a menudo, explicó.