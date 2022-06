Juicio Johnny Depp vs Amber Heard, en vivo: El actor gana la demanda por difamación

16:16 Amber, “decepcionada”

La actriz Amber Heard, condenada hoy a indemnizar por difamación a su exesposo, el actor Johnny Depp, declaró estar “decepcionada más allá de las palabras”.

“Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido”, dijo en un comunicado.

16:14 Depp: “me devolvieron la vida”

El actor estadounidense, Johnny Depp, habló luego de conocer el veredicto sobre su demanda contra su exesposa, Amber Heard.

“El jurado me devolvió la vida”, dijo.

16:07 Consideraciones claves del jurado

Durante la presentación de la sentencia, el jurado consideró que tres afirmaciones de Amber Heard, en su columna de opinión, eran falsas. Añade el fallo que fueron escritas con el objetivo de difamar al Depp. En la columna, publicada en The Washington Post, la actriz no mencionó a su exesposo en ninguna línea.

16:00 Qué perdió el actor

El jurado consideró que el abogado del actor Johnny Depp, Adam Waldman, difamó a la actriz cuando calificó las acusaciones de abuso sexual de Heard como un “montaje” en el periódico Daily Mail en 2020.

15:44 Lo que dijo el jurado

El jurado consideró que la actriz Amber Heard es responsable de difamar a su exesposo y actor Johnny Depp.

15:40 Aguardan salida de Amber

Cientos de periodistas y fans, tanto del actor Johnny Depp, como de Amber Heard, aguardan la salida de la actriz de la sala del Tribunal de Fairfax.

15:38 Depp pagará también a la actriz

El jurado también determinó que el actor Johnny Depp deberá pagar USD 2 millones a su exesposa, la actriz Amber Heard “por daños”.

15:35 Amber deberá compensar a Depp

El jurado decidió que Amber Heard deberá pagar como indemnización a su exesposo USD 15 millones.

15:26 Amber difamó a su exesposo

El jurado del juicio determinó que la actriz Amber Heard difamó a su exesposo Johnny Depp.

15:18: Retoman lectura del fallo

Tras una pausa de 10 minutos, los jueces retoman la lectura del veredicto. Amber Heard observa de pie.

Jueza pregunta si hubo unanimidad en el veredicto.

15:00 Amber asiste a la lectura del veredicto

La actriz Amber Heard llegó hasta el Tribunal de Fairfax. El acto Johnny Depp prefirió quedarse por Reino Unido.

14:27 Unanimidad de los jurados

El jurado, integrado por siete civiles, debe emitir su fallo por unanimidad, en concordancia con las leyes de Virginia.

Estos son algunos de los puntos que debieron tener en cuenta:

*El juicio es por difamación y no por los presuntos abusos.

* Los jurados debieron analizar y valorar las tres presuntas acusaciones que la actriz Heard incluyó en su artículo de opinión.

* Los jurados debieron valorar otras tres acusaciones del actor Depp.

14:16 Qué dijo el abogado de Amber

El abogado de la actriz Amber Heard, Ben Rottenborn, durante sus últimos alegatos sostuvo que su cliente hizo uso de su derecho constitucional de libertad expresión al escribir el artículo.

Su frase final: “Es simple, si ustedes creen que Depp fue abusivo con Amber una sola vez... su trabajo es muy sencillo”.

14:00 Sentencia, en breve

La sentencia del jurado del juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard se dará a conocer esta tarde, luego de las 15:00. Los miembros entregarán previamente el fallo a la jueza Penney Azcarate.

13:30 Frases que marcaron el proceso

Los abogados del actor Johnny Depp reiteraron en varias ocasiones durante el juicio contra Amber que su cliente debe recuperar “el honor perdido”. En un momento, hasta minimizaron lo relacionado a las compensaciones.

Estas fueron las frases más contundentes de los abogado Benjamin Chew y Camille Vásquez:

”Antes de Amber Heard ninguna mujer dijo que Depp puso su mano encima en sus 58 años”.

”hay una diferencia abismal entre tener problemas de abuso de sustancia y ser un abusador físico”.

“Depp fue cancelado porque Heard le acusó falsamente de violencia doméstica”.

*”Ella (por Heard) quería arruinarlo”.

13:09 Veredicto hoy o mañana

Crece la expectativa en todo el mundo por el veredicto sobre el caso Depp vs Amber. La resolución podría darse a conocer hoy.

¿Qué es lo que deben definir los miembros del jurado?

En primer término, si el famoso actor fue difamado por su exesposa Amber.

Ayer, las deliberaciones se prolongaron por unas nueve horas y se espera que concluyan esta tarde.

12:10 Kate Moss, muy cercana

La modelo británica Kate Moss, fue pareja de Johnny Depp por 4 años, entre 1994 y 1998. Fue una de las testigos del juicio del actor contra Amber Heard.

El fin de semana último fue vista en un concierto en Londres cerca de Depp y otras fiestas.

Durante el proceso que enfrenta a Depp con Amber, la británica declaró, en una corta comparecencia, desmitió los rumores que señalaban al protagonista de “Piratas del Caribe” como violento.

Relató frente al jurado que en una ocasión “había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y lastimé mi espalda” (...) Y grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él (por Depp) vino corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y pidió atención médica”.

11:15 Los “errores” de Depp

Según la abogada, Camille Vásquez, que representa a Johnny Depp, el actor es “consciente de sus errores”, pero que el fin de este juicio promovido contra Amber -seguido por miles- es que este “buen hombre” recupere el “honor perdido”.

10:40 Decisión del jurado

El jurado del caso Depp vs Amber deberá determinar quién fue difamado y quién deberá pagar sumas millonarias como indemnización. No se tiene certeza a qué hora se conocerá el fallo.

Según las autoridades judiciales, incluso podría pasar para mañana.

10:30 Depp no asistirá al Tribunal

El acto estadounidense, Johnny Depp, no asistirá al Tribunal para escuchar la sentencia del jurado en la demanda que interpuso por difamación contra su exesposa, Amber Heard.

La estrella de Hollywood prefirió mantenerse lejos. Desde el fin de semana se encuentra por el Reino Unido.

9:52 Amber se defiende

El juicio entre las estrellas de Hollywood lleva dos meses. Amber Heard, la actriz de 36 años y protagonista de “La Liga de la Justicia” y “Aquaman”, sostiene en su defensa que ejerció su derecho constitucional de libertad de expresión cuando escribió su artículo publicado en The Washington Post y en el que no mencionó directamente a Depp.

Amber sostiene que la demanda de su exesposo es “fútil” y que durante su relación matrimonial ella fue víctima de “abuso y acoso” por parte de Depp.

9:40 Llega la abogada de Depp

La abogada Camilla Vásquez, especialista en demandas por difamación, llegó al Tribunal de Fairfax, Virginia, para seguir de cerca las deliberaciones del jurado, de su cliente Johnny Depp.

9:25 Segundo día de deliberaciones

El jurado del caso, integrado por siete civiles, no llegó a un consenso ayer, por lo que se espera que esta tarde sea enviada la resolución a la jueza Penney Azcarate.

Depp y Heard estuvieron casados por poco más de un año. Se separaron en 2017.

El protagonista de “Piratas del Caribe” demandó a su exesposa por un columna de opinión publicada en The Washington Post en diciembre de 2018 y en la que la actriz de “Aquaman” se describe como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Ella presentó luego una contrademanda.

Johnny exige una compensación de USD 50 millones. La actriz, por su parte, USD 100 millones.

Lea más: Juicio Johnny Depp vs Amber Heard, en vivo: Deliberación del jurado minuto a minuto: No hay fallo