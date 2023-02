¿Qué se sabe del tren descarrilado en Ohio y la quema de químicos tóxicos?

“Columnas de humo, preguntas sobre animales muertos, preocupaciones sobre el agua potable. El descarrilamiento de un tren en Ohio y la quema subsecuente de algunos de los productos químicos peligrosos hacen que las personas pregunten: ¿qué tan preocupados deberían estar?”, suscribe San Diego Union-Tribune.

Según detalla, a más de una semana desde que unos 50 vagones de un tren de carga se descarrilaron y quedaron destrozados en las afueras de East Palestine, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania, aparentemente debido a un problema mecánico con el eje de un vagón. Nadie resultó herido en ese accidente. Pero las preocupaciones sobre la calidad del aire y las sustancias químicas peligrosas a bordo del tren causaron que algunos residentes de la ciudad se fueran, y funcionarios ordenaron más tarde la evacuación del área inmediata a medida que crecían los temores de una explosión potencial de los restos humeantes.

El medio también indica que funcionarios que buscaban evitar el peligro de una explosión descontrolada eligieron liberar y quemar intencionalmente el cloruro de vinilo de cinco de los vagones, lo que causó que llamas y humo negro se elevaran nuevamente hacia el cielo. La estremecedora escena hizo que la gente cuestionara los posibles impactos en la salud de los residentes en el área y más allá, incluso aunque las autoridades sostuvieron que hacían todo lo posible para proteger a las personas.

En los días transcurridos desde entonces, las preocupaciones y las preguntas de los residentes sólo han crecido, y se han visto amplificadas, en parte, por la información incorrecta o falsa que se difunde en internet.

Lea más: Urgen evacuación ante riesgo de explosión tras accidente de tren en EE.UU.

¿Fue segura la quema controlada?

El cloruro de vinilo está asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, y los funcionarios advirtieron en ese momento que quemarlo liberaría dos gases preocupantes: cloruro de hidrógeno y fosgeno, que se usó como arma en la Primera Guerra Mundial.

Los funcionarios ambientales dicen que los monitores detectaron toxinas en el aire en el lugar durante la quema controlada y que los funcionarios mantuvieron alejada a la gente hasta que se disipó. Dicen que el monitoreo continuo del aire realizado para el ferrocarril y por agencias gubernamentales —incluyendo dentro de casi 400 hogares— no ha detectado niveles peligrosos en el área desde que a los residentes se les permitió regresar. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) ha compartido los resultados del monitoreo del aire en línea.

¿Qué preocupaciones persisten?

The San Diego Union-Tribune señala que incluso en comunidades más allá de East Palestine, algunos residentes dicen estar preocupados por los efectos a largo plazo de una exposición incluso de bajo grado a los contaminantes del sitio del accidente. El poblado ha programado una reunión del ayuntamiento en la escuela secundaria local para el miércoles por la noche para escuchar las preguntas de los residentes, cuyas preocupaciones incluyen olores persistentes, cómo garantizar la limpieza y qué hacer con las mascotas y el ganado que parecen enfermos o han muerto desde el descarrilamiento.

El riesgo para tales animales es bajo, según el Departamento de Agricultura de Ohio, que recomendó que las personas contacten a un veterinario local si les inquieta la salud de su ganado o mascotas. El departamento no ha recibido ningún informe oficial sobre enfermedad o muerte de ganado o mascotas relacionadas directamente con el incidente, aunque asegurarlo requeriría una necropsia y trabajo de laboratorio, dijo el Departamento de Agricultura de Ohio.

El director del Departamento de Salud de Ohio, Bruce Vanderhoff, advirtió en una rueda de prensa el martes que los residentes preocupados por los olores persistentes o los dolores de cabeza desde el descarrilamiento deben saber que éstos pueden ser provocados por niveles de contaminantes en el aire muy por debajo de lo que es inseguro.

El descarrilamiento también puso de manifiesto inquietudes sobre la seguridad del sistema ferroviario, aunque los datos federales muestran que los accidentes a esta escala que involucran materiales peligrosos son muy raros. Los trenes volvieron a pasar por East Palestine poco después de que se levantara la orden de evacuación.

¿Qué hay del suelo y el agua?

Los contaminantes de los vagones descarrilados se derramaron en algunas vías fluviales y fueron tóxicos para los peces, pero los funcionarios han dicho que el agua potable del área se mantuvo protegida.

Además del cloruro de vinilo, al menos otras tres sustancias —acrilato de butilo, acrilato de etilhexilo y éter monobutílico de etilenglicol— se liberaron en el aire, el suelo o el agua, según una carta de la EPA que notifica al operador ferroviario Norfolk Southern sobre su posible responsabilidad por los costos de limpieza.

La respuesta de Norfolk Southern ha incluido tareas para eliminar los contaminantes de la superficie del suelo y de los arroyos cercanos, además de monitoreo de la calidad del aire, el muestreo del suelo y las evaluaciones de los pozos de agua residenciales, según su plan de remediación preliminar.

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio estima que el derrame afectó más de 11 kilómetros (7 millas) de arroyos y mató a unos 3.500 peces.

Una mancha de contaminantes que incluye acrilato de butilo se formó en el río Ohio en los primeros días después del descarrilamiento y el martes fluía lentamente, acercándose a Huntington, Virginia Occidental, dijeron funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio.

Las cantidades de contaminantes encontradas hasta ahora no representan un riesgo para las ciudades que dependen del río para su agua potable y la mancha sigue diluyéndose a medida que avanza, dijo la EPA estatal.

En respuesta, algunas compañías de agua han cerrado sus tomas o han aumentado los procesos de tratamiento como medida de precaución.

¿Es correcto lo que se asegura en redes sociales sobre esta situación?

Como con cualquier situación en desarrollo, la información incorrecta y las exageraciones sobre el descarrilamiento se han propagado en internet en los últimos días.

Algunos usuarios de redes sociales, por ejemplo, afirmaron falsamente que el agua potable está contaminada en toda la cuenca del río Ohio a pesar de que muchas áreas en la región, que abarca varios estados, no se ven afectadas por la liberación de las sustancias químicas.

Las imágenes de nubes oscuras y siniestras también se han extendido con afirmaciones de que mostraban a East Palestine después de la quema, a pesar de que esas imágenes aparecieron en línea en noviembre de 2022.

A medida que la información continúa su desarrollo, los expertos en desinformación enfatizan que las personas deben ser cuidadosas antes de compartir afirmaciones no verificadas.

¿Qué pudo haber causado el accidente?

Los investigadores examinaron el vagón que inició el descarrilamiento y tienen un video de vigilancia de una casa que muestra “lo que parece ser el cojinete de una rueda en la etapa final de falla por sobrecalentamiento momentos antes del descarrilamiento”, dijo el martes la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). Su informe preliminar se espera en dos semanas.

No obstante, el operador ferroviario Norfolk Southern y la NTSB no han respondido públicamente a una de las principales preguntas sobre el descarrilamiento del 3 de febrero: cuándo exactamente se alertó a la tripulación sobre un problema mecánico con el eje de un vagón del ferrocarril —la causa sospechosa— y si respondió adecuadamente.

Un detector de fallas en el camino alertó a la tripulación sobre un problema mecánico “poco antes del descarrilamiento” y se inició el frenado de emergencia, dijo un miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ese fin de semana.

El video de seguridad de dos negocios en Salem, Ohio, muestra la parte inferior de un vagón que brilla intensamente en un eje que parece ardiente, lo que indica que el tren podría haber recorrido más de 32 kilómetros (20 millas) con esa falla antes del descarrilamiento, informó el Pittsburgh Post-Gazette. La NTSB dice que también revisa ese video.

Fuente: JOHN SEEWER Y PATRICK ORSAGOS - ASSOCIATED PRESS - La periodista de The Associated Press Ali Swenson en Nueva York contribuyó a este despacho.