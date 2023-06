Lo que dijo la mamá de Romina, paraguaya asesinada en España

Míriam Rodríguez es la madre de Romina Celeste Núñez, la joven paraguaya que fue asesinada en enero de 2019, y viajó desde Paraguay hasta Las Palmas de Gran Canaria para participar del juicio del crimen que tiene como único acusado a Raúl Díaz Chacón, marido de Romina.

“Quiero que se termine pronto, quiero un poco de paz a mi corazón”, fueron las primeras palabras de la madre de Romina a quien se la vio visiblemente afectada por la situación.

“El duelo todavía no lo he acabado, no tengo nada que enterrar, no tengo nada de mi hija”, lamentó la mujer.

Marido de Romina admitió el crimen

Raúl Díaz Chacón, marido de Romina y único acusado del crimen, ha confesado la autoría de todos los hechos que se le acusan y manifestó que asumirá la pena que se le imponga.

El juicio es por los hechos de homicidio, maltrato habitual, lesiones de violencia de género y profanación de cadáver.

Son en total 15 años y nueve meses de cárcel, cinco años menos de lo que exigían anteriormente, porque ahora reconocen a su favor la reparación del daño, pues ha indemnizado a la familia con 300.000 euros y por las dilaciones que ha sufrido el caso.

La confesión confirma ya definitivamente que Romina Celeste Núñez, de 29 años, fue la primera víctima de la violencia machista en España en 2019.