Hospital donado por Taiwán y ruta de Odebrecht, íconos de la corrupción en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, (AFP). El hospital de Chimaltenango, el más moderno de Guatemala, fue donado por Taiwán, pero su equipamiento costó U$S 10 millones más de lo previsto debido a compras a sobreprecio hechas por funcionarios corruptos coludidos con empresario. Entre las compras, los encargados del hospital pagaron U$S 10.000 por cada una de 87 sillas de masajes que costaban apenas U$S 1.000.