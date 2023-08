“En Belarús crece el mercado paraguayo de la carne y yerba mate”, embajador Lukashevich

En la región se conoce poco sobre su país. ¿Qué tienen en común con Paraguay?

- Tenemos mucho en común. Nuestras culturas se complementan. Hay mucha población de Europa del Este viviendo en Paraguay. Ambos tenemos dos lenguas oficiales. También tenemos una reserva de agua más grande en nuestra región. Belarús se ubica entre 2 conglomerados de grandes poderosos países en el Mundo. De un lado es Rusia. Del otro lado, es Unión Europea.

Paraguay también se ubica entre 2 enormes grandes países. Entonces yo veo que nuestras necesidades son bien parecidas, pese a la distancia geográfica. Tenemos la misma visión de buscar el bienestar de los pueblos.

Por otra parte, en 1946 ingresó como fundador de las Naciones Unidas con el nombre antiguo -Bielorrusia-, pero desde 1991 adoptamos otro nombre, que simboliza nuestra recuperación y nuestro futuro”.

¿Cuál es su potencial?

- Al igual que Paraguay, nos preocupamos por el medioambiente. Entonces, trabajamos y potenciamos el uso de la energía limpia. Por ejemplo, usamos mucho transporte eléctrico en nuestra capital Minsk. Y nuestra riqueza también está en los recursos humanos. Creo que Paraguay tiene un futuro brillante y podemos complementarnos bien. Por ejemplo, solo por citar, Paraguay es un gran productor de carne vacuna. Nuestro país es una puerta hacia las naciones euroasiáticas.

¿En qué sectores podrían darse intercambios?

- Belarús tiene mucha experiencia para compartir con Paraguay en el desarrollo de buses y otros transportes eléctricos. Es posible construir un centro tecnológico de ensamblaje. Además de la carne, está creciendo el mercado de yerba mate. Pero todavía tenemos que avanzar en asuntos políticos culturales como la exención de visados.

La guerra en Ucrania. ¿De qué manera impactó este conflicto en su país?

- La versión que se tiene por acá no es completa, no es la realidad. Este conflicto no se inició el año pasado. Comenzó en Donbás en 2014 (Nota de la Redacción: región ucraniana anexada por Rusia) con la llegada de refugiados de Ucrania hacia nuestro territorio. Es una situación que nos duele a todos. Lógicamente, al ser Belarús un país pequeño, es difícil que escuchen nuestra voz. Porque domina la versión de medios occidentales que dibuja la realidad de una manera, aunque esto no quiera decir que solo nosotros somos dueños de la verdad.

Mi misión es mostrar también la otra versión de la realidad para que ustedes tengan una visión global de un conflicto que nos afecta a todos, estemos lejos o cerca. ¿Por qué en Belarús tenemos monumentos que recuerdan el dolor de la guerra? Porque no se puede volver a repetir la historia. Por eso la preocupación por el auge del neonazismo. Belarús es uno de los países más pacíficos de Europa del Este y por ello no nos involucramos. Cero intervención.

Comprendemos el dolor de una guerra, porque padecimos la II Guerra Mundial y es por ello que no aceptamos al neonazismo o cualquier demostración de nazismo moderno que va surgiendo en el mundo.

Belarús fue el primer país que acogió una mesa de negociación apenas iniciado el conflicto. ¿Qué está haciendo hoy?

- A partir de 2014, Minsk -la capital de Belarús- se convierte en el centro de las negociaciones para resolver el conflicto en Donbás (región ucraniana prorrussa en la frontera con Rusia). Se instaló una plataforma y pacífica. Colaboramos para la instalación de la mesa, pero no nos involucramos. Luego de iniciado el conflicto en 2022, de nuevo Belarús promueve los diálogos. Hubo tres reuniones. Nuestro papel es de mediador. Queremos paz en nuestras fronteras.

Minks fue centro de protestas luego de las últimas elecciones presidenciales, con la oposición huyendo al exilio y denuncias de persecución. ¿Qué puede comentar al respecto?

- Estas protestas ocurrieron en agosto de 2020. Hubo insinuaciones equivocadas sobre nuestra realidad. Pero la realidad actual es que más del 90% de la población apoya a nuestro presidente Alexander Lukashenko. Hubo protestas, es verdad. Pero la sociedad de Belarús está unida. Hubo mucha desinformación y manipulación al respecto.

¿Se puede afirmar que Belarús es una democracia?

- Me gusta la definición de nuestro presidente (Lukashenko) sobre la democracia. ¿Qué es democracia? Es trabajo, seguro médico, es educación gratuita de calidad. No es solo libertad de expresión. También es derecho a acceder a las riquezas generadas por su Estado para cumplir con sus necesidades. Es nuestro modelo, nuestra tradición y no es de estilo americano ni europeo. Belarús sigue su propio camino. Somos un estado soberano.

La OTAN tiene presencia en los límites de su país. ¿Ven esto como una amenaza?

- Realmente, sí. Tres miembros de OTAN son nuestros vecinos. Lituania, Letonia y Polonia. Vivimos en tiempos en los que la retórica de los europeos es agresiva. No vamos a entrar en este juego. No encontrarán en Belarús políticos que quieran guerra. No queremos que se repita la historia. Pero también debemos proteger a nuestro pueblo.