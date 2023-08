Argentina: Gobierno dice que Javier Milei está detrás de los saqueos en el conurbano porteño

La portavoz del Gobierno argentino, Gabriela Cerruti, acusó a Javier Milei y a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, de difundir imágenes y rumores de saqueos en las redes sociales ocurridos en varias provincias argentinas este martes.

“Esto es una operación armada por la gente de Javier Milei que tiene como objetivo generar desestabilización”, dijo Cerruti en un video en su cuenta de Tik Tok.

Este martes por la tarde y noche se registraron saqueos e intentos de robo en supermercados de distintos municipios del Conurbano: José C. Paz, Merlo, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Escobar, Tigre y Moreno, donde incendiaron el depósito de garrafas de un autoservicio chino.

Saqueos en Argentina: hay 56 detenidos

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que por estos episodios hay 56 detenidos.

A su vez, varias decenas de personas se juntaron en Las Heras, en Mendoza, frente a un depósito de la cadena de supermercados Átomo y se enfrentaron con la policía provincial. Pasadas las 20, se registraron corridas y un ataque a otro súper chino frente a la cancha de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos.

Esta mañana, tras intentos de saqueo en Córdoba y un robo en grupo en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores, y en medio de una jornada en la que circularon con intensidad versiones de ataques en el Gran Buenos Aires, el Gobierno denunció que hay grupos “incentivando” estos hechos, aunque negó que se trate de “saqueos” sino que se trata de “actos delictivos”.

El primero en oficiar de vocero del tema fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: “Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto”, aseguró el funcionario al arribar a su cartera, que aclaró que “no hay preocupación” en el Gobierno “sino ocupación”.

En este sentido, puntualizó que “desde la semana pasada se tiene detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica y se lo ha seguido en algunas provincias”.

Sin profundizar demasiado, Fernández indicó que estos grupos no tienen “mucho” nivel de organización, pero “sí contacto, por la forma en que actuaron”.

“Nosotros veníamos analizando chats que incentivaban la vocación de encontrarse sin definir lugar ni formas y a eso venimos prestando la atención desde la semana pasada. Son grupos chicos, con alguna vocación, sabe Dios cuál es, trataremos de conocerla”, concluyó.

Luego de la seguidilla de ataques en el Conurbano, el ministro de Seguridad volvió a referirse a la situación.

En declaraciones a la señal argentina C5N, el funcionario dijo tras hablar con su par de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni: “Lo que encuentran es un grupo de pibes con la vocación de robar, eso no es un saqueo, y los detenidos no la van a pasar bien porque el código es suficientemente duro”.

Además, aseguró que a través de la fiscalía que entiende en la causa se evaluará “la inteligencia criminal” y si existe una “intencionalidad política”.

“Si es una intencionalidad política, vamos a dar con ellos, porque no solamente la fiscalía que entiende en la causa va a analizar la situación, sino también la inteligencia criminal. Vamos a dar con quienes son los responsables”, añadió.

Además, ratificó que “la situación indica que se trata de desestabilizar”. Consultado sobre si en el marco de la investigación hay pistas sobre responsables, Fernández se distanció de Cerruti: “No podemos ver concretamente quiénes son. No hay que jugar con estas cosas y tratar de encajarle el saco al que me convenga porque estamos en una franja electoral del año, no es lo correcto”.

La respuesta de Javier Milei

Desde su cuenta de Twitter (red social ahora llamada X), Milei salió al cruce de las acusaciones del Gobierno sobre su responsabilidad en los saqueos.

“El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si bien la situación es delicada, ello no avala la violencia. Si entendemos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, gran parte de la solución está cerca”, indicó.

Horas antes, el ganador de las PASO también se había referido a los episodios registrados en distintas provincias, trazando una comparación con la crisis de 2001.

“Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien”, indicó.

Por la misma vía, el libertario recibió una rápida respuesta por parte de la vocera presidencial Gabriela Cerruti: “Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de @JMilei No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar”.

El espacio de Milei llevará a mediación a Cerruti: “Mentir no es gratis”

Desde La Libertad Avanza anticiparon en la noche de este martes que buscarán “llevar a mediación” a Cerruti por su acusación contra el líder del espacio. “Mentir no es gratis. No lo permitiremos”, advirtió el diputado provincial Nahuel Sotelo en sus redes sociales.

Un minuto después, desde las redes sociales del espacio realizaron una publicación acerca de los saqueos. “Las mismas imágenes que en el 2001. Los mismos responsables. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, escribieron.

Más tarde, la candidata a gobernadora por la fuerza libertaria, Carolina Píparo, cruzó a Cerruti respondiendo un tuit de la vocera presidencial. “Se prende fuego el país porque son el peor gobierno de la democracia. Viven culpando a otros por todas y cada una de las crisis que ustedes generaron! Apaguen las cámaras y pónganse a laburar que son gobierno hasta 10-12, Cerruti”, acusó la diputada.

Córdoba, el lugar en el que más intentos de saqueo hubo en las últimas horas

Luego de los saqueos en la ciudad de Río Cuarto, entre la noche de lunes y la madrugada de este martes se registraron 12 nuevos ataques a negocios, esta vez en la ciudad de Córdoba.

En las últimas horas, el fiscal Ernesto de Aragón confirmó que fueron detenidas 23 personas, según informó La Voz. Cinco de ellos son adolescentes.

Claudio Stampalija, secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, afirmó que “hubo un efecto contagio muy muy fuerte, que se ha observado claramente de noche y madrugada”, en referencia a los hechos delictivos que se habían registrado el domingo en Río Cuarto. Sin embargo, planteó que en su visión no se trató de saqueos, sino de tentativas de robo.

El funcionario detalló en diálogo con Eldoce que los nuevos ataques se dieron en distintos puntos de la capital cordobesa y que, en base a los primeros testimonios que los detenidos, confirmaron que fueron convocados por cadenas de WhatsApp y a través del boca a boca.

“Hubo varias tentativas de robos, han intentado ingresar a algunos lugares, almacenes, minimercados... Ha habido rotura de vidrieras”, afirmó Stampalija.

Uno de los videos que se viralizó en las últimas horas muestra a un grupo de unas 20 personas intentando ingresar a un supermercado chino del barrio Los Granados. Según el relato de vecinos, publicado por La Voz, los incidentes comenzaron cerca de las 20.30 del lunes en José Manuel Fierro al 3800.

El domingo por la noche, un grupo de adolescentes había atacado a un mayorista en Río Cuarto, llevándose, en su mayoría, botellas de Fernet y vino. Mendoza y Neuquén también registraron intentos de saqueos en las últimas horas.

