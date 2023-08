Santiago Peña condicionó pagos de Argentina a Yacyretá a la salida del gobierno de Abdo

Ante la consulta sobre una conversación entre el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y el ministro de Hacienda paraguayo, Carlos Fernández Valdovinos, en la cual el argentino le decía que Santiago Peña le pidió “que no gire nada hasta que no removiera a Duarte Frutos” de Yacyretá, Peña confirmó que hizo ese pedido.

“Le dije al ministro Massa que para mí sería fundamental que a partir del 15 de agosto, que es el momento en que asumo, sería importante que se puedan hacer todos los pagos posibles, que para mí iba a ser muy importante. Claramente eso le eximía a él de la obligación de tener que hacer cualquier pago antes del 15″, explicó esta mañana el presidente de la República, Santiago Peña.

En la publicación del medio argentino lapoliticaonline.com sobre la conversación que mantuvo Massa con Fernández Valdovinos se lee lo siguiente: “¿Cómo estás, ministro? ¿Se podrán sacar los pagos de Yacyretá?”, preguntó el paraguayo. Massa no podía creer lo que escuchaba: “Pero si los frené (fue) porque me lo pidió Santi Peña. Que no gire nada hasta que no removiera a Duarte Frutos. Hagamos una cosa: preguntale a Santi y volvemos a hablar”, había respondido Massa, a lo que Fernández Valdovinos replicó: “Dale, ministro, hagamos así”.

Sobre el contexto del pedido que hizo Peña, agregó que la conversación con el ministro Massa fue en la Cumbre de Mercosur, en la ciudad de Yguazú. “Recordarán que fui invitado por el presidente saliente Abdo Benítez”, puntualizó.

Agregó que, para él, la prioridad siempre fue a partir del 15 de agosto, fecha en que asumía el cargo y que ya iba a haber un equipo. “Puse en posesión del cargo al director Luis Benítez al día siguiente de haber asumido. Esto es como se ha dado la conversación”, añadió.

Reunión de Peña y Massa

Finalmente, añadió que mañana se reunirá con el ministro argentino en Asunción. “Mañana, probablemente, vamos a tener mayor claridad sobre cuándo se podrían hacer los pagos que están pendientes”, dijo.

Con respecto a a esa oportunidad, que permitirá -según Peña- lograr una mayor claridad sobre las fechas de cancelación de los pagos pendientes, el medio argentino indica que “Sergio Massa improvisó una escala en Asunción a su regreso de Washington para concretar la varias veces postergada cumbre con Santi Peña, el flamante presidente de Paraguay”.