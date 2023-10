“¡Habemus Papam! Hace 45 años, un día como hoy, el mundo conoció al Papa Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en más de 400 años. San Juan Pablo II, ruega por nosotros” (sic), publicó EWTN en sus redes sociales, con un vídeo recordando que el 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyla fue elegido como papa, líder de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano.

La noticia fue tapa de ABC Color el día 17 de octubre y contó con una extensa publicación sobre la trayectoria del cardenal, que comenzaba su mandato tras el breve reinado de Juan Pablo I.

“No sé si me podré expresar bien en vuestra lengua... en nuestra lengua italiana... ¡Si me equivoco, corregidme! “Así me presento a todos ustedes, para confesar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza común en Cristo y en la Iglesia. Para comenzar también de nuevo en aquel sendero aquel sendero de la historia y de la Iglesia... comenzar con la ayuda de Dios y de los hombres...”, dijo en su primer discurso ante una multitud en la plaza de San Pedro.

Beatificación de Juan Pablo II

El 13 de mayo de 2005, el cardenal Camillo Ruini, vicario para la ciudad de Roma, dio formalmente por iniciado el proceso de beatificación de Juan Pablo II. La noticia fue recibida con gran alegría por los fieles católicos de todo el mundo, quienes consideraban al papa polaco como un líder espiritual excepcional.

El proceso de beatificación de Juan Pablo II fue uno de los más rápidos de la historia de la Iglesia Católica. En general, los procesos de beatificación suelen durar varios años, pero en este caso se acortó a menos de seis años.

La dispensa del plazo de cinco años para iniciar el proceso de beatificación fue concedida por el Papa Benedicto XVI, quien consideró que las circunstancias excepcionales de la muerte de Juan Pablo II justificaban la medida. El papa polaco murió el 2 de abril de 2005, a los 84 años de edad, tras casi 27 años de pontificado.

La fase diocesana del proceso de beatificación se llevó a cabo en Roma, donde Juan Pablo II fue obispo durante 23 años. En esta fase, se recopilaron testimonios sobre la vida y las virtudes del papa. También se investigaron dos supuestos milagros atribuidos a su intercesión, uno de los cuales fue aprobado por la Santa Sede en 2011.

El 1 de mayo de 2011, Juan Pablo II fue beatificado por el papa Benedicto XVI en una ceremonia multitudinaria celebrada en la Plaza de San Pedro. El papa polaco fue canonizado en 2014 por el papa Francisco.

Las páginas de ABC Color sobre la elección de Juan Pablo II en 1978

“Yo fui alumno de él”

Entre las noticias que aparecieron en ABC Color hace 45 años se puede mencionar una que se encontraba como un suelto al final de la página en la que se conversó con un sacerdote polaco de nombre Leonardo y que afirmó que fue alumno del Papa. A continuación el texto:

“El cardenal Karol Wojtyla fue siempre muy querido y muy aceptado en Cracovia (Polonia)”, dijo el sacerdote Leonardo, también polaco, de la congregación Verbo Divino establecida en la ciudad de Encarnación. El actual Papa fue profesor por varios meses del presbítero Leonardo, cuando ambos se encontraban en la lejana Polonia.

“Cracovia, conocida como la Roma de Polonia por la proliferación de templos, capillas y seminarios -añadió el padre Leonardo- siempre quiso mucho a su obispo Wojtyla. Posteriormente, cuando su fama de estudioso trascendió las fronteras -agregó- fue llamado por el Papa Paulo VI para que colabore con él en la encíclica “Hamanae Vitae” Fue en su tiempo, uno de los obispos más jóvenes, a los 26 años se ordenó sacerdote, a los 38 años fue consagrado obispo y a los 47 fue designado cardenal de Cracovia”, hilvanó su ex-alumno, el padre Leonardo. “El nuevo Papa, es de una personalidad atractiva, es bondadoso y posee una vasta cultura”, agregó por último el entrevistado.