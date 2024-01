Florian Géraud: los padres del francés muerto en Paraguay quieren una investigación conjunta y dudan de la hipótesis paraguaya

El 4 de enero, en Asunción, fue encontrado el cuerpo de Florian Géraud, un francés originario de Massat, al sur de Francia. Se lo encontró en una pizzería abandonada del barrio Villa Aurelia y su deceso ha generado interrogantes y especulaciones entre sus familiares y conocidos.

Florian Géraud emprendió el 11 de diciembre un viaje con destino al Paraguay, con el fin de disfrutar de una estadía de un mes junto a un amigo y realizar un proyecto documental sobre la cultura guaraní. Sin embargo, su aventura terminó de manera abrupta. Tras una búsqueda de cuatro días, su cuerpo fue encontrado en una condición que asemejaba un suicidio.

Florian sería visto con vida por última vez el último día del año 2023. Después de compartir la fiesta de fin de año con su amigo paraguayo y familiares de este, se separarían ya entrada la noche, alrededor de las 3 a.m. Florian optó por quedarse en la residencia de su amigo, quien se retiró. Imágenes captadas por cámaras de seguridad revelarían que Florian salió de la vivienda dos veces entre las 3 y las 4 a.m. Después de su segunda partida, a pie, no hubo retorno.

A aproximadamente 6 km del lugar donde Florian se hospedaba, su cuerpo fue hallado sin vida, colgado con una cuerda. La policía local no detectó señales de violencia, y la fiscalía confirmó que la muerte fue el resultado de una asfixia mecánica, lo que apuntaría a un posible suicidio.

Los padres consideran que puede tratarse de una escena montada

Esta versión, sin embargo, es difícil de aceptar para los familiares de Géraud, quienes están convencidos de que Florian no tenía motivos para quitarse la vida. Afirmaron que su situación financiera era estable y que expresó estar disfrutando de las vacaciones y entusiasmado con su proyecto justo el día antes de desaparecer, publica el diario francés La Dépêche.

Eric y Josette Géraud fueron entrevistados en un video por La Dépêche y allí narran que se sienten devastados y se inclinan a creer más en una escena montada, incluso con premeditación, que en un suicidio. A continuación, compartimos la entrevista subtitulada publicada por ese medio:

Eric también expresó sus dudas a France Info. “Yo hablé con él por teléfono el 30 de diciembre, estaba muy feliz por su viaje” relató.

“Para nosotros, eso no tiene sentido. Francamente, sería una traición dejarlo ir así. Las circunstancias de su desaparición parecen extrañas. Si es un asesinato, no es un asesinato sin más, sino un asesinato con premeditación, donde se ha preparado un lugar, una puesta en escena, para acreditar eso. Sé que eso no lo hará regresar. Después, sé que allá (en Paraguay), si no quieren buscar, no lo van a encontrar”, declaró al mismo medio.

Además Florian no era alguien que tuviera ideas oscuras, según su padre.

Los padres esperan la apertura de una investigación judicial conjunta en Francia. También esperan el análisis de los datos del teléfono de su hijo encontrado cerca del cuerpo.

En busca de esas respuestas, los padres de Florian acudieron a la gendarmería de Massat en Ariège, para presentar una denuncia, con la esperanza de que se inicie una investigación conjunta. Esto permitiría a las autoridades francesas acceder a la información recabada por la policía de Paraguay y posiblemente arrojar luz sobre las incógnitas que rodean la muerte de su hijo.