Francés desaparecido: lo que revela la autopsia del cadáver encontrado en Asunción

La investigación sobre el francés Florian Geraud comenzó el 2 de enero, cuando su amigo dio la alerta a la Comisaría 15 Central que el extranjero desapareció de la casa del denunciante luego de dejarlo en la madrugada del 1 de enero. Algunos testigos lo vieron caminar hacia una plaza de la ciudad de Fernando de la Mora.

Las sospechas de que el cuerpo hallado en una casa abandonada en la esquina de las calles Máximo Insfrán y Dr. Benítez del barrio Villa Aurelia de Asunción sean del francés aún no están confirmadas. Esa suposición surge por las prendas de vestir y otros elementos que estaban con el fallecido, que son similares a lo del francés.

Autopsia detectó causa de muerte

La fiscala del caso Carla Rojas explicó a ABC que la autopsia reveló que el hombre murió por una asfixia mecánica.

Con referencia a la identidad todavía no se tiene. Interpol de la Policía Nacional lleva los trámites con Francia mediante huellas dactilares y como segunda opción se puede hacer una prueba de ADN. “No sé con certeza cuándo se tendrá la contestación”, sostuvo Rojas.

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Policía continúan verificando elementos hallados cerca del cadáver para descartar o confirmar una posible autoeliminación de la víctima. Se encontró un aparato celular y algunas tarjetas que serán peritados. Se investiga también quiénes son los dueños de esa vivienda.

El subjefe de esta dependencia policial Sub Comisario David Delgado confirmó a ABC que el hombre no fue violentado previamente. Su amigo verificó un tatuaje en uno de los pies y coincidiría con el que estaba desaparecido. No pudo confirmar si era Florian por el estado de descomposición del fallecido.