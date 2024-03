Camino a Chile, avión perdió altitud y los “pasajeros volaron por el techo”

WELLINGTON. Al menos una persona está grave y otras once quedaron heridas tras el “incidente técnico” que registró un avión que volaba de Sídney hacia Santiago de Chile. Los pasajeros, que entraron en pánico, relataron que varios “volaron por el techo” de la aeronave, al no tener el cinturón puesto. De momento no se reporta víctima fatal.