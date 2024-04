Trump toma una posición sobre el aborto

“Mi opinión es que ahora que tenemos el aborto donde todo el mundo lo quería desde un punto de vista legal, los estados lo determinarán por votación o legislación o quizá ambas cosas” , dijo el que será con toda seguridad el candidato presidencial republicano en un vídeo publicado en su red social Truth. “Y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso, la ley del estado”.

Estas palabras llegan después de que durante semanas surgieran preguntas sobre cuál sería su postura sobre el tema después de que The New York Times publicara en febrero que le había comentado a sus asesores que le gustaba la idea de una prohibición federal del aborto a partir de las 16 semanas, pero que dudaba en hacerlo público para no molestar a sus seguidores más conservadores.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos -impulsada por tres nominados de Trump- dejó en manos de los estados en 2022 legislar sobre este tema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Trump expone hoy su posición sobre el aborto en una declaración que hablará de excepciones

Algunos han promulgado prohibiciones casi totales del aborto, mientras que otros, como Maryland, aprobaron leyes para legalizarlo.

Muchos conservadores esperan que una prohibición federal pueda anular leyes como la de Maryland.

El rival de Trump por la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden, y los demócratas se recuerdan regularmente que las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a una prohibición federal.

Lea más: Trump explica por qué Israel está perdiendo la guerra de las relaciones públicas en Gaza

Los republicanos ha cosechado varias derrotas electorales, incluso en estados considerados conservadores, como Arkansas, que se han vinculado a la posición contraria de partido contra el aborot.

En su vídeo, Trump dijo estar “firmemente a favor de excepciones por violación, incesto y la vida de la madre” , idea que ya hizo pública el expresidente republicano Ronald Reagan (1981-89) .

Y volvió a decir que apoya “firmemente” el acceso a la fecundación in vitro para “parejas que están intentando tener un precioso bebé. ¿Qué puede haber más hermoso o mejor que eso?”, aseguró.