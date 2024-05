Video: Ovación a diputado británico en la Cámara de los Comunes tras amputación de brazos y piernas

El diputado del Partido Conservador Británico, Craig Mackinlay, fue recibido con una ovación de sus colegas en la Cámara de los Comunes, luego de sufrir una septicemia, a raíz de la que le amputaron ambos brazos y ambas piernas.

“Cómo saben, no se nos permite aplaudir, ¡pero esto es una excepción!”, dijo efusivo el speaker de la Cámara, sir Lindsay Hoyle.



Lea más: William, un sonriente príncipe bajo la lluvia

Diputado agradeció a Primer Ministro y al Speaker

En su regreso, ha agradecido la implicación del ‘Mr speaker’ y del primer ministro, Rishi Sunak, durante su recuperación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quiero pedir perdón porque he causado la ruptura de tantas reglas hoy. Los aplausos, llevo zapatillas de deporte porque mis zapatos no entraban en los pies de plástico y mi chaqueta no entraba en el brazo biónico”, dijo emocionado el diputado.