En Día de Reyes Magos, niños no tuvieron leche para desayunar

Esta realidad ocurre en las narices de las autoridades de los tres poderes del Estado. Los niños de la Chacarita, en el Día de Reyes ni desayunaron por falta de insumos. Las familias ya no tienen carne ni pollo para seguir con la olla popular.

Lea más: Papá Noel llegó a la Chacarita tras incendio en Nochebuena

“Hoy no hicimos desayuno porque no tenemos leche. Hay azúcar, pero no hay leche. Cuando hay hacemos cocido con leche y tortilitas, coquitos si es que hay. Dependemos de las donaciones. Nos hace falta carne, pollo y verduras. La carne que tenemos nos alcanza hasta hoy, ya no tenemos” manifestó una de las encargadas de preparar los alimentos.

Lea más: Incendio en zona del Cabildo: buscan un terreno para construcción de viviendas populares definitivas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Consultada cerca de si reciben o no ayuda del Gobierno, respondió: “Viene la ayuda, nos traen pero no la cantidad necesaria. Nos traen en bolsitas y aca comen entre 150 a 200 personas. A las personas que nos pueden ayudar, le vamos a agradecer, porque dependemos de eso para que nos dure más tiempo”, señaló.

Las familias están apostadas en las plazas en inmediaciones de El Cabildo. Deben lidiar con un ambiente insalubre. Hay agua maloliente y basura que acarrean insectos, y todo esto podría generar enfermedades.