“No se escupe en el plato del que se come”: mensaje a brasileña que quiso prohibir guaraní

Ramos dijo que es oriundo de Leopardo, Río Grande del Sur, y de nacionalidad paraguaya, pero que adoptó la nacionalidad brasileña desde 1964, ejerciendo la docencia y especializado en derecho en Brasil.

“Le voy a decir una cosa señora, que es brasileña, no sé si es de origen gaucha o alemana, señora Janice, nosotros aquí en Río Grande del Sur tenemos un bello dictado que dice lo siguiente: no se escupe en el plato del que se come. Usted, señora, es inmigrante en Paraguay, fue recibida con los brazos abiertos, con cariño, y por la Constitución paraguaya, el guaraní es el idioma oficial del estado paraguayo, del pueblo paraguayo”, expresó.

Siguió diciendo que Janice Neukamp no tiene el derecho de prohibir a sus funcionarios que hablen el guaraní por el solo hecho de que se incomoda con eso. Recordó que sus padres vivieron por mucho tiempo en el Paraguay y que siempre respetaron el idioma guaraní, y como también eran estancieros, jamás prohibieron a sus trabajadores a que hablaran en el idioma nativo.

“Entonces lo que usted debe hacer señora Janice es disculparse con el pueblo paraguayo, eso no se hace, eso es muy feo de tu parte. ¿Que van a pensar de nosotros los paraguayos?”, agregó.

Finalmente, Ramos aconsejó a la brasileña a que regrese al Brasil si se incomoda con el idioma.

El lunes se viralizó un audio en que se oye a la empresaria Janice Neukamp ordenar que nadie hable en guaraní en su estancia, y diciendo que si algún funcionario se molestaba por la orden podía pedir su liquidación y buscar otro empleo.

Ayer, cerca de 500 personas se reunieron frente a la residencia de Neukamp en Curuguaty y protestaron por sus declaraciones.