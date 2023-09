Critican a legisladores con “atajaparaguas”

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas convocó este miércoles una conferencia de prensa frente al Panteón de los Héroes para anunciar su petición de un juicio político al presidente de la República, Mario Abdo, y al vicepresidente Hugo Velázquez.

En el acto estuvieron presentes los senadores del Frente Guasu Hugo Richer y Sixto Pereira, además del diputado liberal Pastor Vera Bejarano, para dar el apoyo a estas organizaciones en su petición.

Lo más llamativo fue, sin embargo, que una mujer sostenía un paraguas para resguardar a los legisladores de la lluvia.

Las imágenes fueron captadas y publicadas en Twitter por Angélica Giménez, periodista de radio Universo, y rápidamente se viralizaron en las redes sociales generando un sinfín de críticas porque ninguno de los senadores ni tampoco el diputado pudieron sostener sus paraguas.

Disculpe usted... Pero los Honorables Senadores y Diputados no deben mojarse... pic.twitter.com/RK0qljs5fV — Angélica Lorena Giménez (@angelicagesama) March 17, 2021

“De honorable no tienen nada”, comentó la usuaria @Beatriz20D en Twitter. Le siguió @EriBeckelmann, quien preguntó: “O están incapacitados también para agarrar sus paraguas o hay una dirección de paraguas?”. La cuenta @paovaccotti escribió: “Humillante hacer que una persona les agarre un paraguas. Todos adultos sanos, con amplias capacidad de hacerlo ellos mismos. Una verguenza más que será “poco” pero habla de la consideración de la dignidad”.

La usuaria @adri_booh reprochó el hecho y dijo: “Pesado pico es la puta sombrilla para que ellos no puedan atajar y no pueden pico hacer sus putas notas en un lugar cerrado la grandísima mierda, no espero nada de este país de porquería y aún así logran decepcionarme”. La cuenta @AbogRodney añadió: “Que vergüenza, como si fuera que atajar su propias paraguas, serian menos honorables, falta de ejemplo, falta de caballerosidad, y falta de crear conciencia. Congreso en vez de honorables deberían de ser los impresentables o lo peor de la sociedad pya”.

Que vergüenza, como si fuera que atajar su propias paraguas, serian menos honorables, falta de ejemplo, falta de caballerosidad, y falta de crear conciencia.



Congreso en vez de honorables deberían de ser los impresentables o lo peor de la sociedad pya. — Rodney Velázquez 🇵🇾🇮🇱🇨🇵 (@AbogRodney) March 17, 2021

Varios otros usuarios criticaron lo que sucedió.

QUE BASURAS SON, PERO EN SERIOOOOO!!! https://t.co/Whkgw1vatc — luis alberto espinoza (@lui_espinoza) March 17, 2021

Cuanto será el sueldo de un ataja paraguas. 🤔 https://t.co/AtiuHtTmTk — Judith Pereira (@JUDITHP93) March 17, 2021

Ni la realiza británica hace esto y ellos si que 😅😩 https://t.co/ZYqYxucrwA — 🤌🏼 (@gmzcv_) March 17, 2021

Que mierda pio se creen????!!! Les odio 😭😭😂 https://t.co/JridLBK3J2 — Gabriela Jacobo Coppari (@Gabijacobo) March 17, 2021

No es la primera vez

En octubre de 2015, la entonces intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, usó a un agente entrenado para operaciones especiales casi como su secretario para sostener un paraguas para proteger de la lluvia a la jefa comunal de CDE, quien en ese momento se candidataba para un nuevo periodo.

Dos años después, en octubre de 2017, también un militar fue el encargado de sostener el paraguas del entonces precandidato colorado cartista a la presidencia, Santiago Peña, que ni siquiera era funcionario del Estado en ese momento.

