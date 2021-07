Marito sobre derrumbe en Tacuatí: “El puente se construyó hace 20 años, no en nuestra administración”

Esta mañana, el jefe de Estado estuvo por la ciudad de Puerto Casado, donde inauguró un local sanitario. Según indicó, fue a visitar a familiares de una de las tres víctimas de la caída del puente que se registró ayer en Tacuatí, departamento de San Pedro.

Lea más: MOPC sabía de fallas del puente, pero no hizo nada

Abdo Benítez también se refirió al caso y deslindó responsabilidad de su Gobierno, ya que indicó que el puente en cuestión fue construido en el año 2000. Afirmó que en su administración solamente se habilitaron accesos en la zona, entre estos uno que tiene conexión con la pasarela que se desmoronó.

“Ese puente fue construido en el año 2000, no fue en nuestra administración. Lo que nosotros hicimos fue habilitar tres accesos al distrito de Tacuatí, que no tenía acceso asfaltado. Uno es por la Ruta 3, donde se cayó el puente (…) Reitero: tiene 20 años y no fue construido en nuestra administración”, sostuvo.

Asimismo, no quiso apuntar a ninguna institución o autoridad con respecto a la responsabilidad en el evidente caso omiso que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hizo a los reclamos de intervención de la infraestructura que venían realizando los pobladores. En ese sentido, indicó que aguardarán la resolución de las investigaciones del Ministerio Público y de la propia cartera de Estado para tomar decisiones y reconstruir el puente.

“Cuando los pobladores hablaron de las dificultades que podía tener el puente el MOPC ya se inició la intervención, pero no quiero profundizar porque hay un sumario que se está haciendo en el interior del MOPC y vamos a esperar la conclusión para deslindar las responsabilidades. También vamos a arreglar el puente, pero necesitamos que la Fiscalía termine su trabajo forense. Estamos esperando que la Justicia haga su parte para iniciar el arreglo del puente”, expresó.

Lea más: Caída de puente: Estado debería indemnizar a familias, pero no lo hará por “miserable”, dice abogado

Al ser consultado sobre el futuro del ministro de Obras, Arnoldo Wiens, ante esta situación señaló que “todos los cargos de los ministros están siempre a disposición del Presidente”. Además, respaldó al secretario del Ejecutivo. “No quiero ser injusto con nadie. Sabemos nosotros que hay que hacer un proceso para deslindar las responsabilidades. Tenemos que ser justos, es muy difícil que la cabeza del ministerio conozca la situación de cada obra que hay en el interior del país, para eso hay direcciones que tienen que hacer las evaluaciones y los mantenimientos pertinentes, más aún cuando hay reclamos de los ciudadanos”, declaró.

Desidia: derrumbe, accidentes y víctimas

En la noche del miércoles se habría derrumbado el puente, que conecta el cruce Tacuatí con el centro de Tacuatí, ocasionando accidentes vehiculares en cadena, que dejaron como saldo unos tres muertos. Los pobladores de la zona denunciaron que hacía tiempo que venían reclamando la reparación de la estructura, pero el MOPC solamente fue la semana pasada a realizar “bacheos” superficiales.

Lea más: Fiscalizadores del MOPC reciben coimas de constructoras para aprobar obras, reconoce sindicalista

El ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales del MOPC, confirmó ayer que tenían conocimiento que el puente tenía fallas estructurales, pero aun así no lo clausuraron. Lo más llamativo del caso es que la administración de Wiens incluso asfaltó en 2019 esta pasarela que se derrumbó, sin que se haya hecho una verificación de los daños que contaba, según indicaron los pobladores de la zona.

Esta viernes, en conversación con ABC Cardinal, Vidal Godoy, secretario general de Sitramop, uno de los sindicatos del MOPC, reveló que muchos fiscalizadores de la cartera de estado reciben “ayudas” –o coimas- por parte de las empresas constructoras para dar el visto bueno a las obras. El principal argumentó que señaló es que los funcionarios no perciben un buen salario ni viáticos, por lo que deben aceptar el dinero.