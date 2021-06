Afiliaciones irregulares: “Históricos malos manejos de la ANR”

Macarena Chilavert está afiliada al Partido Febrerista y tiene militancia política. Su caso es bastante llamativo. “A mí en particular se me concedió el hábeas data para rectificar mis datos, ya que fui afiliada irregularmente a la ANR siendo que estoy afiliada a otro partido, tengo la militancia activa en un partido de oposición, el Partido Febrerista, y a raíz de eso emprendí esa acción para rectificar esos datos”, dijo.

Aclaró que todavía no promovió la acción judicial, pero hablaron con compañeros de un colectivo de abogados con los que siguen patrocinando y sacando sentencias favorables. “Queremos denunciar los malos manejos que históricamente tiene la ANR”, alegó.

Según Chilavert, fue oficiada a la ANR la resolución para que se la excluya del padrón; sin embargo, hoy sigue figurando en el registro del Partido Colorado. Ella recibió la explicación de que a raíz de las elecciones no pueden modificar su padrón en este momento.

Apuntó que “la idea es promover la denuncia porque yo nunca di mis datos; si se falsificó mi firma, no sé cómo hicieron porque nunca firmé ningún documento para que alguien del Partido Colorado me afilie. Solicité que me exhiban los documentos que avalen que supuestamente firmé, y en ninguna de las acciones acercaron las documentaciones pertinentes”.

La dirigen opositora cree hay mucha gente afiliada de ese modo. “Y muchas promovieron la solicitud de desafiliación, yo busqué la vía judicial porque estoy afiliada a otro partido y esta afiliación en cierta forma anula mi afiliación, soy candidata a la comisión nacional de mi partido”, refirió.

También declaró que las afiliaciones tienen carácter de declaración jurada; hay muchísimas más denuncias, pero es complicado en este contexto llevar adelante este tipo de acciones. “Por eso ofrecimos el patrocinio, pero los mismos dirigentes deberían promover que este claro el padrón”, subrayó.

La responsabilidad institucional

La portavoz de la Plataforma de Universitarias Feministas reportó que en ningún momento plantearon ningún tipo de responsabilidad institucional de parte de la Junta de Gobierno, la cadena institucional. “Primero en la seccional donde dos personas afiliadas tienen que avalar tu afiliación y en ningún momento lo hicieron. Yo creo que manipularon mis datos y la Justicia Electoral”, amplió.

Las irregularidades son muchas, ya que en redes han descubierto de 30 a 40 y son acciones que están en marcha. “El Poder Judicial puede que esté muy presto en ese sentido, no hay celeridad, pero sacamos sentencias favorables dentro de lo que podemos hacer”, concluyó.