Hijo del exsenador González Daher quedó en segundo lugar tras las internas municipales

Ayer lunes comenzaron a circular varias planillas de los candidatos a concejales electos el pasado domingo en las internas partidarias. En uno de los listados, el concejal Diego Romero aparecía en primer lugar y en otra nómina el número uno era el edil Óscar Rubén González Chaves.

Pero hoy, ya apareció el listado oficial del TSJE, en la cual con 6,929 votos quedó en primer lugar Romero por la lista 4B del Movimiento Concordia Colorada y en el segundo puesto está González Chaves con 5.577 votos también por el Movimiento Concordia Colorada pero por la lista 4C.

Rubén González Chaves, busca eternizarse en la Municipalidad de Luque y busca su reelección por cuarto periodo consecutivo en la Junta Municipal.

El concejal colorado cartista Óscar Rubén González Chaves, hijo del exsenador Óscar González Chaves (ANR cartita), encabezaba la lista 4C de precandidatos a concejales por el Movimiento Concordia Colorada, para este distrito. Los resultados emitidos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo posiciona en el segundo lugar con 5.577 votos y en primer lugar está el edil colorado cartista Diego Romero con 6.929 votos.

Durante la campaña electoral, el exsenador Óscar González Daher operó a favor de su hijo y realizó varias reuniones en su domicilio, ubicado en el microcentro de Luque. Según nuestras fuentes la orden explícita del exparlamentario procesado e imputado por hechos de corrupción al igual que Rubén, habría sido la de conseguir la mayor cantidad de votantes que apoyen la candidatura de su hijo.

Óscar Rubén González Chaves ocupó por primera vez un lugar en la Junta Municipal de Luque durante el periodo 2005-2010, junto al intendente Raúl Karjallo (ANR), cuñado de su tío Ramón González Daher. Luego fue electo nuevamente para el periodo 2010 – 2015, tiempo en que el doctor César Meza Bría (PLRA) fue jefe comunal y su tercer periodo comenzó en 2015 hasta ahora, junto con el intendente Carlos Echeverría (ANR).

Antecedentes

Rubén González Chaves aparece junto a su padre en el escándalo de los audios filtrados en 2017. El mismo se autodenominó en ese entonces “el hijo del patrón” y ordenó atajar una imputación vinculada a miembros del Primer Comando Capital (PCC) que tomó por asalto Ciudad del Este en abril de ese año. Esto fue revelado un audio de una conversación entre Rubén y Raúl Fernández Lippmann, secretario de González Daher. En otro audio, el exlegislador luqueño conversa con Fernández sobre la situación jurídica de Jarvis Chimenes Pavão.

También, el edil luqueño enfrenta un juicio oral junto a su padre el exsenador Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. El juicio se encuentra en la etapa de producción de las pruebas periciales ofrecidas por los fiscales de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.

El abogado Claudio Lovera, defensor de OGD y su hijo, aseguró que hasta ahora no existe un solo elemento que involucre a sus clientes en los hechos acusados por el Ministerio Público. Según la acusación fiscal, Óscar González Daher no puede justificar el origen de más de G. 6.000 millones, acumulados entre los años 2008 y 2018; mientras que Óscar González Chaves no puede explicar el origen de más de G. 51.000 millones y US$ 82.000, desde el 2009 hasta el 2018, tiempo en el que se desempeñó como concejal municipal de Luque por el Partido Colorado.

La Fiscalía afirma que ambos hacían lavar su dinero a través de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia, que fue creada en el año 2009. En la acusación se afirma que es una empresa de fachada y que desde un principio fue administrada por OGD y su hijo, pese a que en su conformación aparecen otros accionistas. Este es el primer caso en ser juzgado por el tribunal especializado en delitos económicos, integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.