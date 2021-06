Un llamado a los políticos a poner a la Patria en primer lugar

Monseñor Collar Noguera pidió prestar más atención a la paz, la justicia, a la ecología y buscar el bien común.

El obispo de Misiones y Ñeembucú presidió, este jueves, la misa concelebrada en la Catedral de San Juan Bautista, con motivo de la fiesta patronal de esta ciudad y de la Diócesis. Estuvo acompañado del párroco de San Juan, padre Rubén Reale y de sacerdotes de diferentes parroquias de la Diócesis.

Señaló que cada uno tienen una misión que cumplir según la vocación. “Los padres de familia no son para ellos, sino para sus hijos, los maestros no son para sí mismos, son para los alumnos; los sacerdotes no son para los sacerdotes sino para los feligreses; los políticos no son elegidos para ellos sino para el bien del pueblo”, apuntó.

En su homilía, el obispo diocesano resaltó la figura del santo patrono, precursor de Jesús. También valoró la solidaridad de la población en este tiempo difícil de pandemia.

Señaló que todos en esta vida vienen con una misión, encomendada por Dios a cada uno. Pidió a descubrir la vocación y prestar servicios a los demás.

“Hoy más que nunca debemos poner a la Patria en primer lugar”, exhortó Collar Noguera, al tiempo de señalar la necesidad, en esta pandemia, de construir más hospitales, traer mas vacunas anticovid; medicamentos y cooperar por la recuperación de los enfermos.

El obispo dijo que en este tiempo difícil “nos damos cuenta de la necesidad de valorar lo que tenemos como las escuelas, hospitales, el templo y la naturaleza”.

Pidió a los fieles a interesarse por el bien público, para que haya buena administración en las instituciones.

En otro pasaje de su mensaje, el obispo Collar dijo que la pandemia del covid-19, ha dejado en evidencia la fragilidad y la vulnerabilidad del hombre y también la virtud del ser humano, en la solidaridad y ayuda a los más necesitados a los descartados así como pidió el papa Francisco.

En ese sentido, dijo que los cristianos están llamados a dar testimonio de la fe y seguir siendo solidarios con los demás.

Señaló que todos son responsables de la vida de los demás porque el hombre es un ser en relación con los demás y el medio ambiente.

Pidió a los feligreses a valorar la vida, a prestar más atención a la paz, a la justicia, a la ecología, la solidaridad y buscar el bien común.

Terminada la misa, la imagen del santo patrono salió en camioneta en procesión por todas las calles y barrios de la ciudad. Este es el segundo año que se realiza la festividad de San Juan Bautista en modo covid-19.