Conductora embiste a delivery adolescente

El hecho se registró poco después de las 15:00 en el cruce de las calles Iturbe y Luis Alberto de Herrera.

De acuerdo con datos proporcionados por fuentes de la comisaría 3° de Asunción, la conductora que se vio involucrada en el percance es Nilsa Victoria Palacios, de 37 años, quien se encontraba al mando de un automóvil Toyota Corolla, color beige, con matrícula BOA 475.

En tanto que la víctima resultó ser un muchacho de 16 años, que iba a bordo de una motocicleta Kenton GTR, color rojo, con matrícula 102 AAHL. El joven portaba una mochila de reparto con la inscripción “PedidosYa”.

El informe policial refiere que el motociclista transitaba sobre la calle Herrera con dirección a la calle Brasil, mientras que la mujer se movilizaba con su vehículo sobre Iturbe hacia Azara, aparentemente esta última iba manipulando su celular por lo que no vio al motociclista y terminó embistiendo a este.

Afortunadamente el impacto no fue muy violento, ya que el automóvil no iba a alta velocidad. Esto provocó que el joven caiga al pavimento en el mismo punto del choque, sin embargo, como no llevaba puesto su casco, golpeó su cabeza directamente contra el pavimento.

Bomberos de la Tercera Compañía de Sajonia acudieron al lugar y realizaron maniobras para estabilizar a la víctima. El voluntario Juan Noguera refirió que el adolescente tenían un corte importante en la cabeza, producto del golpe, por donde perdió sangre y, cuando le hablaban no respondía a los estímulos verbales.

Inmediatamente después de practicarle los primeros auxilios el menor de edad fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Trauma.

La mujer por su parte fue llevada a la comisaría 3°, para los procedimientos de rigor.