Derrumbe en Miami: familiares de Leidy Luna aún no decidieron si viajar o no, dice cónsul

El cónsul conversó este domingo desde Miami con ABC Cardinal y contó que los trabajos de rescate siguen adelante con la esperanza de encontrar vivo a alguno de los 159 desaparecidos tras el derrumbe de la torre sur del edificio Champlain Towers, un hecho que se produjo la madrugada del jueves pasado.

Son seis los paraguayos desaparecidos tras el accidente: Luis Pettengill y su esposa Sophia López Moreira, hermana de la primera dama, Silvana López Moreira de Abdo; sus tres hijos y la niñera de los menores, Leidy Vanessa Luna Villalba, oriunda de la compañía Cerrito del distrito de General Eugenio Alejandrino Garay, en Guairá.

Varios de los familiares de los desaparecidos ya viajaron, menos los de Leidy Luna. El Gobierno anunció el viernes que la aerolínea Eastern ofreció dos pasajes a sus parientes para poder seguir de cerca la búsqueda, pero hoy el cónsul sostuvo que aún no decidieron si viajar o no y que están al pendiente de si aceptan. Recordó que la ruta de la citada empresa es directa y el viaje dura unas ocho horas.

Lea más: Derrumbe en Miami: madre de joven desaparecida clama por noticias de su hija

El diplomático dijo que esperan para esta noche la muestra de ADN que se le extrajo ayer a Diego Hernán Luna Villalba, hermano mayor de Leidy, quien llegó al país desde Argentina el sábado.

Lea más: Hermano de Leidy Villalba aceptó prueba de ADN requerida por EE.UU.

El viernes pasado, Lourdes Luna, prima de Leidy, había dicho que no estaban al tanto de los pasajes disponibles y adelantó que, de aceptarlos, tampoco tenían cómo sostener un hospedaje en Miami. El cónsul dio a entender hoy que el Estado correría con los gastos, aunque no fue claro con ellos. “No podemos volar así nomás, ya vieron dónde vivimos y cómo vivimos. Todo sigue igual, no tenemos información ni acompañamiento del Gobierno”, había indicado.

Lea más: Acevedo: Aerolínea ofreció pasajes a familia de Lady Luna para ir a Miami

Apodaca informó también que las autoridades que intervienen en el rescate permitirán desde la tarde de este domingo que los familiares de las víctimas se acerquen más hasta el sitio en donde ocurrió el derrumbe. Hasta hoy se informó oficialmente sobre seis decesos.

Lea más: La Primera Dama ya está en Miami, siguiendo de cerca la búsqueda de sus familiares

El viernes pasado, en horas de la madrugada, la primera dama Silvana López Moreira, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, viajó a Miami para acompañar a sus padres y seguir de cerca la búsqueda de los desaparecidos. El edificio tenía en total 130 apartamentos y las autoridades lograron identificar, con el correr de los días, a las personas que estaban allí al momento de la tragedia.