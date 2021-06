Reformas al esquema previsional y supervisión ya son impostergables

Para el economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, el sistema del Instituto de Previsión Social (IPS) donde una generación financia a la otra tiene muchas limitaciones y ya no funciona para la necesidad actual, porque añadió que requiere modificaciones radicales y de fondo. “Es un sistema monopólico, se manejan en esquemas de inversión que no son los adecuados”, acotó.

Mencionó además que gran parte del ahorro nacional (unos US$ 16.100 millones) corresponde a los fondos jubilatorios (alrededor de US$ 3.400 millones) y ese ahorro está teniendo inversiones muy limitadas y cortoplacistas. Ferreira alegó que los problemas no solo se dan en el IPS, ya que en otras Cajas, la crisis ya viene desde hace tiempo. “La caja fiscal ya es deficitaria, a los funcionarios públicos ya no le alcanza la jubilación, y los que cubrimos sus pensiones, somos los no funcionarios que pagamos impuestos”, afirmó el exministro.

Otros casos de crisis que se dieron en el pasado con la quiebra técnica de Caja Bancaria tras la crisis financiera, donde también el Gobierno tuvo que salir al rescate.

En relación al polémico fallo que favoreció a unos 26 marinos, que si bien aún no está firme, mencionó que trae a la discusión un tema tan elemental que es la urgente reforma al sistema y la supervisión, porque de lo contrario muchos de los que hoy están aportando al sistema en el futuro ya no les alcanzará su jubilación cuando entre en su etapa pasiva. Recomendó aprovechar este contexto para dar lugar a los cambios tan necesarios.

Iniciar inmediatamente

A su vez, Ernesto Figueredo, titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) mencionó que preocupa al sector empresarial estos eventos que vienen a sumar estress al esquema de pensiones. Mencionó que la Pandemia de por sí ha generado un schok importante a la previsonal. " Todo esto nos lleva más tarde o temprano a pensar en la necesidad de una reforma y que en la misma se de lugar a todos los participantes, con el fin de buscar un mecanismo que sea más justo y sustentable

El empresario mencionó que actualmente el sistema del IPS abarca a un número muy bajo de trabajadores y que esta reforma se debe buscar la forma de que el sistema sea mucho más abarcante e incluyente.

Figueredo considera una inciativa interesante comenzar con Ley de Supervisión de Pensiones, para así tratar que todas las cajas que hoy existen tengan por lo menos parámetros similares de identificación de su situación y manejo. También instó a quienes lideres este proyecto, no excluyan a los participantes en la discusión. “Está comprobado que cuanto más tarde se inicie estos cambios, más daños se vana generar a la larga. Es el momento adecuado iniciar inmediantamente con las acciones que lleven a la reforma que beneficie a la mayor parte”, dijo finalmente.

