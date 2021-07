Paciente oncológica ya forma fila en la costanera para ser la primera en vacunarse mañana

“Estoy formando la fila para mañana, llegué muy temprano porque quiero ser la primera. Soy paciente oncológica hace unos 3 meses que me diagnosticaron cáncer de mamas, me operé hace 15 días y acá estoy queriéndome vacunar y ya tengo mi certificado. Para la gente que quiera conseguir, no es difícil si uno ya tiene el historial en su hospital”.

Sandra, comentó que llegaron preparadas para pasar la noche, la cena, cocidos y mate. Instó a todas las personas que estén habilitadas para este fin de semana a que acudan, ya que se están perdiendo muchas vidas por la enfermedad.

Lea más:

La licenciada Rocío Aranda, representante de la Región Sanitaria en el vacunatorio instalado en la Costanera de Asunción explicó los pasos a tener en cuenta para acceder a la vacuna.

“Primero se verifica si se inscribió en la plataforma, una vez verificado, firma su consentimiento y se procede a la vacunación”, afirmó.

En cuanto a la verificación de los certificados, Aranda aclaró que el control del sello o la autenticidad del certificado no está a cargo del personal, es decir, no se tiene un mecanismo para controlar la veracidad del documento, al menos hasta la fecha.

Lea más: Médicos explican cuáles son las enfermedades de base para vacunarse y porqué la vacuna no es riesgosa

Para contrarrestar esta falta de autenticidad, el personal sí está preparado para controlar membretes, que exista una firma del médico en el documento y el sello del lugar. Es primordial que el certificado esté firmado por un médico de la patología correspondiente.

Para el día de mañana, el centro vacunatorio ubicado en la Costanera de Asunción, está preparado para recibir a unas 2.500 personas a partir de las 07:30 horas, respetando la terminación de cédula.

Lea más: Vacunarán a personas con enfermedad de base con certificado médico

“Hay gente que viene, forma la fila y no le corresponde su numeración de cédula y después se enoja y nos maltratan y tampoco viene al caso, nosotros respetamos los lineamientos que se nos da”, aclaró Aranda.

Durante todo el fin de semana, la jornada de vacunación será exclusiva para personas con enfermedad de base con la vacuna Sputnik, en caso de falta, tienen disponibles más vacunas para reponer stock.

Sobre el proceso de vacunación, aplicarán las dosis por orden de llegada hasta las 16:30 horas. La persona que acceda a la vacunación, debe esperar al menos 30 minutos por si tenga alguna reacción.

Lea más: ¿Cuáles son las enfermedades de base que me habilitan a vacunarme?