Personal de blanco del hospital distrital de Limpio denuncia persecución

En cuanto al motivo de la protesta, Cubas dijo que están hartos de la constante persecución política por parte de Cardozo, que incluso habría obligado al personal del hospital a “operar” a favor de su marido, Gustavo Pereira Bello (ANR), en las internas pasadas donde se presentó como precandidato a concejal.

Funcionarios exigen la renuncia de la directora del Hospital de Limpio

El polémico doctor Cuba dijo que al día siguiente de las internas municipales que se llevó a cabo el pasado 20 de junio, la directora Cardozo, reclamó a 90 funcionarios contratados durante la pandemia, la falta de apoyo a Pereira Bello, quien perdió la elección. También expresó que a raíz de la supuesta persecución, varios licenciados y médicos fueron trasladados y otros descontratados.

Protestan contra médico “planillero y nepotista”

El doctor Carlos Cubas también dijo que el aspirante a la intendencia de la ciudad de Limpio, Manuel Aguilar (ANR), quien para “celebrar” sus cumpleaños donó varios mobiliarios para el hospital, que según la denuncia hasta hoy no son utilizados porque fueron donados por otro equipo político contrario a Pereira Bello.

Los manifestantes llegaron hasta el Ministerio de Salud y conversaron con el viceministro Hernán Martínez, quien habría prometido una pronta solución. El personal del blanco del nosocomio, aseguró que si Cardozo no es destituida, mañana al mediodía iniciarán una huelga de hambre frente al hospital de Limpio.

Desmiente persecución y alega desesperación

Por su parte, la doctora Cintia Cardozo, en su defensa, dijo que el doctor Carlos Cubas “está desesperado”, ya que próximamente el proceso judicial en contra del médico, por agresión, será elevada a juicio oral.

“Probablemente se está desesperando por eso y entonces busca ensuciarme a mí como si eso va a alivianar su culpa”, dijo Cardozo, quien había denunciado al galeno por agresión física.

La directora del Hospital de Limpio aseguró que no existe persecución política y añadió que le extraña por qué no se denunció el supuesto hecho antes de las internas y recién lo hacen ahora. Manifestó que tampoco hubo despido injustificado alegando que el vencimiento de las contrataciones durante la pandemia lo establece el Ministerio de Salud y no ella.

Sumario a médico que agredió a directora de Hospital de Limpio

En cuanto a las donaciones, explicó parte de los mobiliarios son utilizados, mientras que otros no, porque no se ajustan a los requerimientos de un hospital respiratorio.

“Primero no hubo ningún despido. Después hablan de que supuestamente no se usan las donaciones y tengo todo por acta las donaciones que se usan. Es cierto, que hay cinco camas que no puedo usar, soy hospital respiratorio y necesito que las camas sean articuladas y las camas no son articuladas y entonces no es útil para el tipo de paciente que yo tengo”, indicó la directora.