Proponen no bajar la tarifa de Itaipú hasta que Brasil acepte la soberanía hidroeléctrica del Paraguay

“¿Qué es lo que le conviene al Paraguay? Primero, ejercer inmediatamente nuestra soberanía, como ya lo reconoció el Brasil en el 2009 (y también en el Acta de Foz de Yguazú y el mismo Tratado, bien interpretado) y llegar al precio justo”, sostiene el comunicado de Itaipú 2023, Causa Nacional.

“Segundo, mientras que el Brasil no reconozca nuestro derecho soberano a tener un precio justo por nuestra energía que no consumamos, no permitir que baje la tarifa de Itaipú, que en definitiva es bajarle el precio de exportación de nuestra energía al Brasil. “No nos engañemos, como pretenden hacerlo Bolsonaro y Abdo ya en la próxima reunión del Consejo de Administración (CA) de Itaipú”, advierte.

Resalta que si el Paraguay no da su acuerdo en la reunión de setiembre/octubre del CA de Itaipú, y no baja la tarifa de Itaipú, el saldo que sobrará se repartirá en partes iguales, como siempre se hizo, y el Paraguay puede disponer que el 50% que le pertenece vaya a la ANDE, con lo cual se reducirá la tarifa para la energía que consumimos e incluso restará dinero para obras de infraestructura eléctrica que el país necesita. “Esto ya lo hizo Itaipú, entregando US$ 200 millones a Furnas y US$ 200 millones a la ANDE, por lo que se trataría simplemente de aplicar lo ya resuelto por el ente binacional”, añade.

De esta manera, “al corresponderle a la ANDE el 50% del remanente en Itaipú, que será de US$ 1.000 millones/año, cuando la deuda esté totalmente amortizada en 2023, tendremos una tarifa baja para el consumo interno”, apunta. Además, dice el texto del comunicado que “podrá mejorar el servicio eléctrico, gracias a las inversiones a realizar, lo que no alcanzaríamos si se baja la tarifa de Itaipú incondicionalmente, como pretende Abdo, pues en este caso ANDE no tendría dinero para obras de infraestructura y, además, perderíamos nuestra principal carta de negociación, la actual tarifa de Itaipú, como Bolsonaro la quiere bajar a toda costa”.

La organización civil señala: “¿El Brasil quiere bajar sí o sí la tarifa de Itaipú para el 2022? No hay problemas, habría que responderle, que acepte antes nuestra soberanía hidroeléctrica; que la ANDE pueda exportar al mercado brasileño y a terceros países libremente, a precios de mercado. ¿No lo acepta? Mantengamos la tarifa de Itaipú y con ello, ANDE se asegura una energía más barata y, al mismo tiempo, dinero para obras de infraestructura eléctrica”, propone.

