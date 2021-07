Maíz: ensilar o esperar es la decisión para el productor

El maíz en Paraguay ocupa unas 880.0000 hectáreas de suelo y en la campaña 2019/2020 ingresaron por la exportación del producto 322 millones de dólares, sin contar el dinero que genera en el mercado local. “Podemos decir tras el paso de las heladas que no habrá mucho maíz con grano de primera, pero si queremos contribuir con los productores en la toma de decisiones de qué harán con su cultivo, si quieren convertirlo en silaje, esperar y ver si vuelven a cargar, o cosechar solo grano”, explico Simko, de la firma Agrotec.

Decisión de acuerdo al estado

“El gráfico que les presentamos en esta nota ayudará a entender los diferentes estados de crecimiento del maíz y explicaremos qué se recomienda hacer de acuerdo al momento en que recibió el impacto de la helada”, explicó el profesional.

En el estado V8/V9 y Vt/R1 recién se forman los estigmas de la mazorca; en el estado R4 los granos se llenan con una pasta blanca; en R5 la parte superior de los granos se llena con almidón y los granos adquieren la forma dentada, es visible una “línea de leche”; en R5.5 el 50 % es almidón; en R5.7 el 75 % de grano tiene almidón y el R6 el grano dentado esta lleno de almidón, señaló.

Grano en R4

El ingeniero Simko explico que si el maíz fue afectado cuando el grano estaba en estado R4 o lechoso o pastoso, ese maíz conviene hacer ensilaje a planta entera porque el mismo va a perder mucha calidad de grano y tendrá poco rendimiento de volumen de grano, pero generará buena fibra. Cuando el productor tiene su cultivo en grano pastoso, y se quemaron todas las hojas, la planta sigue absorbiendo agua, y el grano puede absorber el agua del tallo y se puede tumbar.

Estado R5.0 y R5.5

“En este caso, si el grano de maíz está con un 25 a 50 por ciento de línea de leche ya se puede cosechar para grano, siempre con una previa evaluación del lote. No ensilar directamente, porque cuando hay helada lo que se recomienda es esperar 3 días para no llevar hojas mojadas y no tener descomposición no deseada”, destacó.

En estado R5.7 y R6

Simko mencionó que en estas etapas la planta ha llegado a todo su desarrollo y los granos han cargado la cantidad de almidón suficiente como cosecha.

Corte y ensilado

El productor que desea hacer ensilado de maíz a planta entera debe tener en cuenta: 1) Las hojas solo son el 17 a 18 por ciento de la materia seca de la planta. 2) Esperar que la materia seca se acumule en un 28 por ciento para evitar efluentes y bacterias indeseables que pueden causar botulismo en los animales; 3) Corte alto con relación al suelo, o sea, a 40 a 50 centímetros para evitar nitratos acumulados en la parte basal 4) Utilizar un inoculante a base de bacterias homolácticas porque la materia seca es baja y hay acumulación de azúcares que no se han convertido en almidón; 5) Utilizar una buena lona con tratamiento UV y cerrar muy bien para lograr una buena fermentación; 6) Abrir solo después de los 30 días, finalizó.