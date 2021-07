S&P percibe riesgos importantes a la baja en el PIB

“Hay importantes riesgos a la baja en la estimación”, advirtió esta tarde Patricio Vimberg, director asociado de Soberanos y Finanzas de la S&P, en el marco del conversatorio “Perspectivas económicas y crediticias mundiales, en tiempos de covid”, organizado por el Banco Atlas. También participó del foro virtual Elijah Oliveros-Rosen, economista Senior de S&P Global.

Vimberg acotó que el manejo sanitario para hacer frente a la pandemia se constituye en uno de los principales riesgos para nuestra economía. “Paraguay es el peor ejemplo sobre manejo de los riesgos relacionados a la pandemia en estos momentos”, acotó el economista, añadiendo que nuestro país tiene en estos momentos los peores resultados en mortalidad por millón de habitantes, además de un proceso muy lento de la vacunación que afectan significativamente las expectativas, con un consumo y sector de servicios en general todavía muy reprimidos”, apuntó.

Siguió diciendo que al analizar el impacto económico de la crisis sanitaria no parece muy fuerte, puesto que el PIB se contrajo apenas 0,6%, pero este resultado esconde algunas particularidades, sostuvo el economista de la S&P.

Añadió que este resultado, aparentemente no tan malo frente a los demás, se registra por el hecho de que Paraguay tuvo un año malo en el 2019 donde prácticamente no creció, comparado al hecho de que en cinco años anteriores se venía creciendo a una tasa del 4,5%. “Aquí hay un costo de oportunidad de no haber podido mantener la tasa de crecimiento”, dijo el profesional durante su presentación.

Mantuvo calificación

No obstante, Vimberg resaltó que pese a este escenario adverso, Paraguay logró mantener la calificación “BB estable” y no hubo variación en su nota en los dos últimos años, a diferencia de otros países que si retrocedieron. Esta situación se dio fundamentalmente porque Paraguay entró en esta crisis en una posición financiera mucho más favorable que otras naciones de la región, con fundamentos macro económico y fiscal más ordenados, con bajo endeudamiento. En adelante podría darse un retroceso en la calificación si los factores macro financiero o fiscal se deterioran más, o ante un déficit fiscal y servicios de deudas más altos, indicó.

Si bien Paraguay logró mantener su calificación aún se encuentra a dos escalones del ansiado “grado de inversión” y su avance depende de la mejora de algunos factores no solo en los temas fiscales y macroeconómicos, sino en la necesidad de mejorar la previsibilidad del sistema, avanzar en temas de transparencia y erradicar la corrupción, así como la incertidumbre política que puede generar una amenaza a la estabilidad.