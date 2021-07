Concertista encarnacena suma triunfos en Europa

El concurso se realiza anualmente desde el año 2014, en la ciudad de Cádiz, España, pero por causa de la pandemia del coronavirus desde el 2020 se realiza en modalidad virtual.

El evento desarrolló en una única fase, con la interpretación de obras compuestas por el autor español Ángel G. Piñero, exclusivamente. Los títulos con que ganó la compatriota son: “Evocación”, “Caprichos” y “Meditación”.

Una condición para participar de este concurso que reúne a lo mejor del estilo es que los participantes hayan terminado sus estudios superiores de guitarra, o se encuentren en el proceso de terminar los últimos cursos, y estar en una franja etaria de entre 18 y 35 años.

Las exigencias competitivas imponen la condición de que el video concursante no debe estar editado, ni el audio ni el video, y las obras deber ser ejecutadas en una sola toma desde el inicio hasta el final, sin cortes.

Guitarristas de todo el mundo participaron de la competencia en la que nuestra compatriota fue ganadora absoluta, lo que habla de su calidad interpretativa. Angélica se declaró “muy feliz de haber participado de este concurso y obtener un premio importante, considerando el nivel y la participación de guitarristas de todo el mundo”.

“Este concurso en particular me ayudó muchísimo a afrontar obras nuevas que no han sido tocadas previamente y poner toda mi interpretación y creatividad musical. Participar de un concurso siempre es un gran desafío, pero a pesar del resultado que uno obtenga lo más importante y positivo es la experiencia que uno adquiere durante la preparación, y también enfrentándose con otros músicos uno aprende muchísimo”, añadió.

La cantante y guitarrista compatriota vive desde el 2015 en Italia, hasta donde llegó gracias a su talento y calidad en usufructo de una beca. Hasta ahora tiene desarrollados dos Master de nivel II, uno en Guitarra Clásica y otro en Canto lírico, en el Conservatorio de Música “Guido Cantelli”, de la ciudad de Novara, Italia.

Actualmente vive en Sicilia-Italia y se desempeña como docente de guitarra clásica en un Instituto Público, con dirección musical y continúa con su actividad de concertista en Italia y toda Europa, acompañada de su guitarra del luthier Fabio Zontini 201.