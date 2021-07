Gobernación de Central: Contraloría también investiga otras transferencias hechas a la ONG CIAP

En junio de 2020 varios concejales departamentales, opositores, ya habían denunciado a la Contraloría dudosas transferencias realizadas en el año 2019, por la administración del gobernador Hugo Javier González (ANR cartista) a varias oenegés y solicitaron una auditoría.

Por ejemplo la fundación Centro Integral de Apoyo y Promoción Profesional (CIAP) recibió más de G. 6.539 millones, otra ONG llamada Plantemos Consciencia recibió más de G. 2.119 millones, los Centros Educativos Departamentales Municipales recibieron más de G. 6.471 millones, al igual que el Consejo Regional de Salud del Departamento Central que recibió más de G. 2.278 millones, además de una Comisión Nacional de Organizaciones Populares, que recibió G. 657 millones y la Asociación Ecodesarrollo que obtuvo G. 280 millones.

Todas las transferencias suman más de G. 18.344 millones, pero el gobernador de Central, Hugo Javier González, no rindió cuentas y la CGR realizó un examen de cumplimiento en diciembre último sobre este desembolso durante el 2019, luego de que concejales departamentales denunciaran el hecho.

Al respecto, Florenciáñez manifestó que el equipo auditor que investiga actualmente la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el uso de US$ 1 millón, unos G. 6.382 millones, otorgado por Ejecutivo para generar fuente de trabajo y ayudar a hospitales durante la pandemia, también audita las documentaciones obtenidas mediante el examen de cumplimiento, referente a los desembolsos hechos a la fundación CIAP en 2019 y 2020, representado por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo.

La ONG CIAP recibió en 2019 la suma de G. 6.539 millones; en 2020 más de G. 3.012 y en el 2021 el monto de G. 5.105 millones, que suman más de G. 14.656 millones recibidos hasta el momento.

“El examen de cumplimiento englobamos con esto (con la auditoría), porque parte de ese dinero también está en los un millón de dólares. Tomamos el año 2019 y 2020 para profundizar absolutamente todo, si no a mí el examen de cumplimiento demasiado me limita, entonces, yo con esto puedo ver las obras, puedo constituirme a los lugares, puedo hacer absolutamente todo lo que me da el poder de la auditoría, pero el otro no (examen de cumplimiento) es un documental nomás”, dijo Mario Florenciáñez.

Irregularidades cometidas en 2019

Un resultado preliminar del examen de cumplimiento de diciembre pasado sobre la transferencia hecha a la fundación CIAP, indica una serie de graves irregularidades cometidas por la administración del gobernador Hugo Javier González (cartista).

Por ejemplo, se reclama la falta de “cumplimiento a la presentación del listado de entidades sin fines de lucro beneficiarias de transferencias correspondiente al ejercicio fiscal 2019”. También se observó la emisión de forma consecutiva de cheques, en un mismo día, a favor de la fundación CIAP. Este procedimiento viola las normativas relacionadas a la ley de Presupuesto General de la Nación (PNG), afirmó Contraloría. Pues, la fundación recibió otros desembolsos antes de rendir cuentas por la primera transferencia.

Cheques consecutivos

La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP recibió el 25 de octubre de 2019 cuatro cheques por un valor total de G. 2.425 millones. El 31 de octubre de ese mismo año se le consignaron otros dos cheques por más de G. 1.137 millones, también el 15 de noviembre recibió dos cheques por más de G. 1.485 millones, el 29 de noviembre se emitieron cinco cheques por más de G. 1.050 millones en total, el 9 de diciembre otros tres cheques por más de G. 402 millones y el 26 de diciembre un cheque por G. 38 millones.

El millonario pago se realizó por el “mejoramiento de espacios públicos y calidad de vida urbana, construcción de caminos, asistencia nutricional a la población vulnerable, minga ambiental, construcción de un ecomuro, mantenimiento de ríos y arroyos”, entre otros. En aquel entonces, consultamos al presidente de la fundación CIAP, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, dónde fueron hechas las obras para poder verificarlas, pero el mismo no supo contestar y dijo que no recordaba los lugares donde se hicieron los trabajos.