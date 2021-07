Denuncian que hay más dinero malversado en la gobernación de Central

La diputada Kattya González (PEN) vicepresidenta de la comisión de Cuentas mencionó que los concejales realizaron graves denuncias en las que no sólo estaría comprometido el millón de dólares del presupuesto covid-19, sino además otros 21 mil millones (USD 3,5 millones) que se habrían malversado con una ONG.

Mencionó que la Gobernación de Central maneja un presupuesto anual de G. 160 mil millones que multiplicado por los tres años de gestión llegan a G. 480 mil millones (USD 75 millones), cifra de la de que dijo es manejada bajo el mismo esquema de corrupción.

El presidente de la comisión de Cuentas, Édgar Acosta (PLRA) cuestionó duramente a la Fiscalía por no imputar a los responsables, pese a la existencia de varias irregularidades. Mencionó que los concejales desmintieron a la Fiscalía en que haya actuado de oficio. Indicó que si no fuera por los concejales departamentales, el caso terminaría en la nada.

“Estamos hablando de un robo descomunal. Siempre uno escucha que en el ámbito público puede haber corrupción, pero de la forma en que se estaba manejando Hugo Javier es una locura. No estamos hablando solamente de los USD 1 millón destinados a la pandemia, estamos hablando de que la Gobernación en los últimos tres años ha recibido más de G. 400 mil millones”, indicó.

Asimismo, afirmó que él como poblador de Central no vio obras en el departamento. También mencionó que la Contraloría emitió un informe preliminar de G. 21 mil millones que no se sabe como se utilizó. “La Fiscalía tiene que investigar a profundidad y que ya no se quiera desviar la atención con relación de que esto puede ser solamente responsabilidad de la ONG. El principal responsable es Hugo Javier”, enfatizó.

Indicó que con los elementos que presentan los concejales departamentales desde el punto de vista documental son contundentes. Dijo no entender por qué hasta ahora la Fiscalía no imputó. Asimismo, dijo que ojalá que el concejal liberal Mario Aguilera rectifique su postura y dé su voto a favor de la intervención del Ejecutivo a la Gobernación de Central.

Mencionó que si bien la carga de la responsabilidad se pretende centrar en el liberal, también el grupo de 10 concejales departamentales tienen la misma responsabilidad y votaron en contra para archivar el pedido.

“Con Hugo Javier no pasa nada”

Acosta afirmó que con el caso de Central se concluye que la Fiscalía es extremadamente selectiva en su trabajo. “A Efraín Alegre, titular del PLRA le imputaron y fue preso y con Hugo Javier no pasa nada”, indicó el parlamentario.