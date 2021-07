Fiscal presenta urgimiento para enjuiciar al exintendente de Puente Kyjhá

El requerimiento número 230 fue presentado el pasado martes 27 de julio, debido al sugestivo retraso en la fijación de fecha para el enjuiciamiento de Araújo, acto que ya fue suspendido en una oportunidad, según el escrito.

El tribunal de sentencia encargado de fijar fecha y enjuiciar al ex jefe comunal está integrado por los más cuestionados jueces de sentencia de la circunscripción judicial de Canindeyú: Benito Ramón González (Presidente), Cynthia Espínola y Sofía Giménez.

Esta última junto a su colega del tribunal de sentencia número 2, Bonifacio Rojas, habían absuelto a un presunto narcotraficante, Javier Genaro López Safi, sentencia que fue anulado por la cámara de apelaciones de Salto del Guairá.

Ambos magistrados igualmente fueron los responsables de blanquear al ex intendente Carlos César Haitter, actualmente investigado por el Ministerio Público por un supuesto daño patrimonial de G. 30.000 millones (récord nacional) contra las arcas de la comuna. La absolución sin embargo fue apelado y llamativamente hasta ahora el Tribunal no se expidió al respecto.

El caso urgido

La investigación trata sobre una la denuncia presentada por Carlos Enrique Nicolau Fernández, el 22 de abril del año 2017. El mismo es directivo de la firma Mundial Cambios SA, de Salto del Guairá, donde refiere que Araújo se presentó en la sede de la entidad financiera para comprar 300.000 reales con cheques de la comuna.

El jefe municipal presentó tres cheques por valor de G. 180 millones, cargo Interfisa Banco, totalizando la suma de G. 540 millones, que fueron liberados contra la cuenta corriente de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez. Los cheques estaban firmados por los funcionarios César Portillo, Nilsa González y endosados por Araújo, refiere la denuncia.

Pero los mismos cheques, al poco tiempo de ser empleado para la compra de reales, fueron denunciados por Araújo como extraviados ante la Policía Nacional de Puente Kyjhá y comunicada al banco de origen, que dispuso la orden de no pago con una clara acción de mala fe, según el recurrente.

En la causa también se encuentran imputados otros ex funcionarios del Municipio: Nilsa González de Blanco, ex tesorera, y César Darío Martínez Portillo, ex administrador. Todos fueron acusados por los supuestos delitos Contra el Patrimonio, en los que figuran los casos de Estafa, Lesión de Confianza y Producción de Documentos Falsos.

Araújo tiene varias otras causas penales, a cargo de otros fiscales de Salto del Guairá, incluso en otras jurisdicciones del país. Posee igualmente varios juicios ejecutivos por cheques sin fondo, tanto de la comuna que administró como personales.

Sin embargo, llamativamente hasta ahora no fue llevado ante un tribunal de sentencia. El mismo, al igual que el intendente Carlos Haitter, de Salto del Guairá, estaría siendo protegido por el poder político y la corrupción imperante en el poder judicial de Canindeyú.